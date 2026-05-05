¿Sabe usted que un vecino de Albarellos se encuentra a 5.359 metros en el Himalaya y asegura que “fai un frío do carallo”?

¿Sabe usted que nuestro alpinista más internacional, el galaico-andorrano Gonzalo Fernández, se encuentra inmerso en una nueva aventura en India? ¿Que ha recorrido en moto el paso de Khardung La, a 5.359 metros, una de las carreteras a mayor altitud del planeta? ¿Que esta espectacular travesía nevada atraviesa el corazón del Himalaya? ¿Que pese a estar curtido, el de Albarellos afirmó que “fai un frío do carallo” (sic)?