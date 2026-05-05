¿Sabe usted que la N-120 parece un circuito del Grand Prix?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la N-120, solo apta para vehículos de Mad Max
¿Sabe usted que circular por la N-120 es lo más parecido en el mundo real a los autos locos? ¿Que más allá de cualquier broma que se pueda hacer es un peligro para vehículos y conductores? ¿Que la voz se está corriendo? ¿Que muchas personas que tienen que visitar la city por motivos laborales la evitan? ¿Que es mejor perder tiempo accediendo por Trives que no llegar?
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