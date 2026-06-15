Los vinos de la D.O. Monterrei atraen en Madrid a más de 100 profesionales
TÚNEL DEL VINO
Un showroom en Madrid reunió a público profesional, que pudo descubrir más de 45 vinos de 22 bodegas inscritas en la D.O. Monterrei
La Denominación de Origen (D.O.) Monterrei celebró el domingo un “showroom” en el hotel Petit Palace Savoy Alfonso XII de Madrid que reunió a más de un centenar de profesionales del sector vitivinícola, entre sumilleres, prescriptores, distribuidores y periodistas.
Los asistentes descubrieron la gran diversidad varietal de la denominación a través de más de 45 referencias de 22 bodegas inscritas. Mediante un formato de túnel del vino, se mostraron desde producciones de 100% godellos hasta monovarietales de mencía, entre otras elaboraciones.
Manuel Vázquez Losada, presidente del Consejo Regulador, destacó que la capital es uno de sus “principales mercados estratégicos”, y que acciones como esta buscan “reforzar nuestrar labor promocional para aumentar el conocimiento de nuestros vinos, consolidar mercados actuales y explorar nuevos canales de comercialización”.
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