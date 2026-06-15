Los vinos de la D.O. Monterrei atraen en Madrid a más de 100 profesionales

La Denominación de Origen (D.O.) Monterrei celebró el domingo un “showroom” en el hotel Petit Palace Savoy Alfonso XII de Madrid que reunió a más de un centenar de profesionales del sector vitivinícola, entre sumilleres, prescriptores, distribuidores y periodistas.

Los asistentes descubrieron la gran diversidad varietal de la denominación a través de más de 45 referencias de 22 bodegas inscritas. Mediante un formato de túnel del vino, se mostraron desde producciones de 100% godellos hasta monovarietales de mencía, entre otras elaboraciones.

Manuel Vázquez Losada, presidente del Consejo Regulador, destacó que la capital es uno de sus “principales mercados estratégicos”, y que acciones como esta buscan “reforzar nuestrar labor promocional para aumentar el conocimiento de nuestros vinos, consolidar mercados actuales y explorar nuevos canales de comercialización”.