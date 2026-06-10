San Sebastián, un nuevo escaparate para mostrar los vinos de la D.O. Monterrei

Copa de vino con el logo de la D.O. Monterrei frente a unos viñedos.

La Denominación de Origen (D.O.) Monterrei dio el lunes a conocer los vinos, el territorio vitivinícola y la nueva campaña de promoción del Consello Regulador en San Sebastián, con un “showroom” en el hotel Londres, frente a la Playa de La Concha.

La presentación en la capital guipuzcoana se inició con una cata para los sumilleres de la Asociación de Sumilleres de Gipuzkoa (Asugi), seguida por la asistencia de más de 80 profesionales de la distribución, hostelería y prensa especializada.

Los asistentes, quienes pudieron degustar 27 vinos blancos y 14 tintos de un total de 22 bodegas, valoraron “muy positivamente” la calidad de los vinos, el trabajo de las bodegas y viticultores inscritas, así como su equilibrio entre tradición e innovación.

Manuel Vázquez Losada, presidente del Consejo Regulador, asegura que Monterrei produce “vinos de calidad, versátiles y singulares, que representan un producto exclusivo para la oferta de Donostia, una ciudad referente en gastronomía y turismo en la que apostamos por estar presentes”.