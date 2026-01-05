Vivienda social, un aliado para fijar población en concellos rurales de Monterrei

Las seis antiguas casas de los maestros son las primeras que se ofrecerán en Vilardevós.

La vivienda municipal de alquiler social es un aliado útil para los concellos rurales de la comarca, con el fin de fijar habitantes y mantener el número de alumnos en sus centros escolares. En un contexto de pérdida de población, en muchas ocasiones quienes trabajan en los pueblos no encuentran alquileres disponibles o asequibles, y se ven forzados a alojarse en Verín.

En un territorio marcado como el resto de la provincia por el envejecimiento y la escasez de oferta habitacional, varios municipios han impulsado en los últimos meses iniciativas para rehabilitar inmuebles en desuso y ponerlos a disposición a precios muy accesibles.

O Riós

Aspecto interior de la nueva vivienda social de O Riós. | Concello do Riós

El concello orriolense es uno de los que más ha avanzado en esta estrategia en 2025. Tras ofertar dos viviendas municipales de una habitación en Castrelos de Cima por 100 euros al mes, totalmente rehabilitadas y que ya están ocupadas, acaba de culminar la puesta a punto de otro piso en alquiler social municipal en San Cristovo, cuyas bases de adjudicación “están a piques de publicarse no BOP”, comenta la alcaldesa, Eva Barrio. El inmueble, adquirido con apoyo de la Xunta y la Diputación, cuenta con tres habitaciones, y está recién reformada y equipado. Debido a su mayor tamaño, su precio mensual estará fijado en “200 euros”.

La regidora ya planea reformar nuevas viviendas, en este caso en el núcleo principipal de O Riós. Barrio insiste en que el acceso a una vivienda digna es “a única maneira de fixar poboación, traer xente nova e tamén nenos á escola”, y anuncia que el Concello trabaja en la creación de un censo de propietarios dispuestos a alquilar sus casas vacías. Una necesidad creciente en un municipio donde “temos moita demanda, pero nada de oferta, e a xente marcha a Verín porque todo o mundo quere vender, pero ninguén aluga”.

Cualedro

Proyecto de mejora de dos nuevos viviendas sociales en Cualedro. | C.L.M.

La localidad cualedresa estrenó hace tres años sus primeras cinco viviendas en alquiler social, las antiguas casas de los maestros. El pasado marzo readjudicó tres de ellas tras quedarse vacías, yasí como otras dos nuevas encima de la oficina de Servizos Sociais. El precio mensual es de 150 euros al mes, y ya están ocupadas por familias con niños en edad escolar que acuden al CEIP Vicente Risco, que actualmente tiene 40 alumnos. En mayo, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María. M. Allegue, participó en el acto de entrega de las llaves.

De cara a 2026, el alcalde Luciano Rivero planea incorporar las reformas de las “vivendas dos mestres da Xironda e da reitoral de Santa Baia, que inclúe o centro social, ademais doutra vivenda baixocuberta en Cualedro, e que teñen xa o proxecto feito. Máis adiante faremos un proxecto para a antiga casa do cura de Lucenza”. El regidor asegura que se está haciendo una apuesta por esta fórmula “porque nos axuda a fixar poboación, de nada vale que sigamos creando infraestruturas se non temos veciños. E os nosos habitantes aínda son reacios a alugar”.

Vilardevós

Cocina equipada de las nuevas viviendas municipales de Vilardevós. | Concello de Vilardevós

El Concello que lidera Eva Gamote acaba de rehabilitar las seis antiguas casas de los maestros, que están ya listas a expensas de que “Fenosa nos poña os contadores individuais, a documentación presentámola hai un mes e sairán a concurso en xaneiro”. Cada alojamiento tiene tres habitaciones, un baño, salón, cocina y despensa.

El precio mínimo por alquiler irá desde 75 euros hasta un máximo de 200, ya que este se fija en función de la renta, con prioridad para familias con niños en edad escolar del centro local. Gamote asegura que otro de los requisitos es que los solicitantes estén empadronados “un mínimo de seis meses antes de sacalas a concurso, para priorizar as necesidades do concello”.

Monterrei

El alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, desveló en el último pleno que ya se ha comenzado a elaborar una base de datos con las viviendas vacías que se adherirán a un plan municipal de alquiler, que contará con ayudas y estará destinado a “familias con fillos”.

El objetivo es mantener activo el colegio de Medeiros, que actualmente solo tiene 12 alumnos. En ese sentido, ya cuentan con financiación concedida para rehabilitar las antiguas casa de los maestros de ese núcleo, que se destinarán a “vivenda social, un primeiro paso, pequeniño, pero necesario”, concluye el regidor.

Oímbra, intermediario a coste cero con su “inmobiliaria”

Oímbra lanzó en 2021 un proyecto pionero para combatir la despoblación, una inmobiliaria municipal sin ánimo de lucro. Bajo el nombre de “Vive Oímbra”, el Concello ejerce de intermediario gratuito entre propietarios e interesados a través de un portal web. La iniciativa ofrecergarantías excepcionales a los dueños, incluyendo un seguro de impagos financiado con fondos propios que cubre hasta un año de renta si el inquilino no paga.

Para la alcaldesa, Ana Villarino, esta medida busca “xerar confianza, contribuír á despoboación e evitar o deterioro de inmobles baleiros”. El proyecto ha logrado hasta el momento tanto el alquiler como la venta de varios inmuebles, y mantiene varios anuncios activos en la web.