El BNG denunció ante la Junta Electoral Provincial de Ourense posibles irregularidades en la votación en el colegio electoral de la asociación de vecinos de Rairo. La formación nacionalista alerta del traslado de personas mayores de la residencia San José por parte de trabajadores del propio centro en vehículos particulares.

Xosé Manuel Puga, apoderado del BNG en la mesa electoral, asegura que detectaron la llegada de tres vehículos desde la apertura del colegio. "Chamamos á Garda Civil e á Policía e remitíronnos a que fixeramos unha denuncia á Xunta Electoral", explica. El apoderado sostiene que en los traslados participa tanto personal asistencial como la propia directora de la residencia, con personas "ás que se lles pon a papeleta na man porque non saben onde están".

La formación nacionalista solicita la suspensión temporal de la votación en la mesa electoral de Rairo hasta que se esclarezcan los hechos.