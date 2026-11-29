La población española está hoy llamada a votar para elegir a los 350 diputados y 208 senadores de elección directa que compondrán las Cortes de la XVI legislatura. Según las listas definitivas de votación, un total de 360.256 ourensanos están convocados a la jornada electoral de este 29N: 249.092 residen en la circunscripción de Ourense (130.763 mujeres y 118.329 hombres) y 111.164 están censados en el extranjero. Cabe destacar que 7.605 jóvenes residentes en la provincia se estrenan hoy en unas elecciones generales tras haber cumplido la mayoría de edad desde los comicios de julio de 2023.

En la provincia, los 249.092 electores podrán ejercer su derecho al voto desde las 9,00 hasta las 20,00 horas en alguno de los 391 locales electorales. El censo residente pierde 3.752 votantes respecto al cierre definitivo de 2023 (-1,48%, al bajar de 252.844 a 249.092) y sitúa a Ourense como la segunda provincia más envejecida de España tras Zamora, con un 39,72% de sus electores residentes con 65 o más años (98.945 personas), y la tercera con menor peso del voto joven de 18 a 34 años (14,69%, con 36.594 inscritos). El censo global, no obstante, crece un 1,26% (+4.485 electores respecto a los 355.771 de 2023) impulsado por el exterior, que suma 8.237 inscritos (+8%).

10 listas, 523 mesas, 1.217 agentes

Los ourensanos tendrán en sus manos la elección de los ocho representantes de la provincia en las Cortes: cuatro diputados y cuatro senadores. Un total de 10 partidos concurren para ocupar alguno de los escaños de la Cámara Baja (PP, PSOE, BNG, Vox, Fronte Ampla, Podemos, Se Acabó La Fiesta, Frente Obrero, PUM+J y PCTG), mientras que 7 candidaturas se juegan la representación en la Cámara Alta, donde PSOE y Fronte Ampla comparten la lista conjunta Senado de Progreso. Para garantizar el desarrollo de la jornada, la Administración ha distribuido más de cuatro millones de papeletas y más de un millar de urnas entre las 523 mesas electorales (16 menos que en 2023) habilitadas en los 391 colegios de la provincia (17 menos que hace tres años).

Ourense encabeza el ranking nacional de voto emigrante: el 30,86% de su censo (111.164 personas) reside fuera de España

Las mesas estarán atendidas por 1.569 miembros titulares elegidos por sorteo en los concellos, a los que se sumarán 402 representantes de la Administración, encargados de supervisar la apertura y transmitir los datos de participación y escrutinio desde primera hora, además del personal habilitado en la Subdelegación para resolver cualquier incidencia. En materia de seguridad, el dispositivo desplegará a 1.217 efectivos -823 de la Guardia Civil, 303 de la Policía Nacional (incluida la Unidad Adscrita) y 91 de las Policías Locales-, con vigilancia reforzada tanto en colegios e infraestructuras críticas como en el ciberespacio.

Caída del voto por correo

Lejos del pico registrado en pleno verano de 2023, la convocatoria otoñal se ha traducido en un notable descenso de las peticiones por correspondencia. Correos ha admitido en la provincia 8.848 solicitudes de voto por correo, lo que supone una caída de casi el 57% (-56,9%) respecto a los 20.538 votos admitidos en el 23J, aunque se quedó prácticamente igual que en 2019.

El cuarto diputado por la provincia llega en el aire