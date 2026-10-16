El 97% del parque móvil de Ourense continúa atado al surtidor

El aumento de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos) en la provincia no ha podido por el momento cuestionar ni un ápice la hegemonía de los que circulan gracias únicamente a un motor de combustión. Los datos del parque móvil a cierre de 2025 así lo avalan: 274.001 de los 280.995 que componen el parque móvil, un 97%, solo utilizan o diésel o gasolina, por lo que los ourensanos siguen dependiendo de los surtidores.

La brecha entre ambos tipos de motor no se reduce con el tiempo e incluso va a más. Esto se explica por el mercado de segunda mano, el mayoritario, donde mandan con paso firme los coches de combustión. Esta tendencia contrarresta por completo las ventas de vehículos nuevos, donde dominan los electrificados, pero su penetración en el parque móvil es todavía residual (6.994 matriculados).

De hecho, la provincia cuenta con ocho municipios que no tienen matriculado ningún turismo con motor electrificado, por lo que la transición ecológica todavía es un concepto puramente urbano o de los municipios de la periferia de la capital.

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Además, cabe destacar que algunos de los catalogados como vehículos electrificados son híbridos que también necesitan de diésel o gasolina para circular, siendo más frecuentes los que utilizan el segundo combustible mencionado. En consecuencia, sus conductores tienen que acudir igualmente al surtidor para poder viajar.

Diésel vs gasolina

Por tanto, la verdadera guerra por la hegemonía se libra entre el diésel y la gasolina. El gasóleo parte con una inmensa ventaja histórica (163.628 frente a 110.373 vehículos), una fotografía habitual en provincias con fuerte presencia del sector agrario, largas distancias y gran peso del transporte de mercancías.

Sin embargo, la gasolina está recortando distancias poco a poco. Aunque el diésel sigue liderando las transferencias de segunda mano, la gasolina está por encima en las ventas de vehículos nuevos de combustión, un segmento en el que el gasóleo ha caído en picado hasta representar apenas un residual 3% de cuota de mercado en la provincia. Trabajadores de concesionarios explican que esta realidad se nota a diario, con clientes que descartan el diésel y se inclinan mayoritariamente por la gasolina o sus variantes híbridas.