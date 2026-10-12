Uno de cada cinco coches nuevos en Ourense es ya de alguna marca china

El coche chino ha irrumpido con fuerza en el mercado ourensano. Las matriculaciones de turismos de estas marcas en la provincia han alcanzado las 528 unidades en los primeros nueve meses de 2026, alterando el reparto tradicional del sector automovilístico. Prácticamente uno de cada cinco coches nuevos que se compran hoy en Ourense pertenece a un fabricante de este país asiático, una cuota del 17,55% lograda por firmas que hace solo cuatro años ni siquiera habían entrado en el mercado local.

Los datos de Anfac certifican la velocidad de este desembarco. En 2022 su presencia era residual con solo cuatro matriculaciones anuales. Durante 2023 la cifra saltó a 175 unidades, en 2024 ascendió a 202 vehículos y en 2025 se duplicó hasta registrar 430 turismos. En lo que va de año, las compras han crecido casi un 95%, alcanzando las 528 operaciones, devorando la cuota de fabricantes históricos.

Aunque el ranquin provincial está liderado por la japonesa Toyota con 305 unidades, MG (marca de origen británico hoy en manos del gigante chino SAIC) ya se ha aupado como la séptima firma más vendida con 177 turismos. A su estela se sitúa la también china BYD con 128 operaciones, convertida además en la marca que más crece en volumen absoluto de toda la provincia tras sumar 81 ventas más que el año pasado. Ambos fabricantes asiáticos superan hoy en ventas a marcas de arraigo como Hyundai con 136 vehículos, Peugeot con 91 turismos, Citroën con 66 y Ford, desplomada a tan solo 19 operaciones. Por detrás asoman las nuevas propuestas orientales con EBRO alcanzando los 82 vehículos matriculados, Omoda aportando 63 unidades y Jaecoo o Leapmotor sumando 26 ventas cada una.

El éxito de estos fabricantes radica en su dominio de las nuevas energías y su política de precios. De los 3.009 turismos matriculados este año en la provincia, 780 corresponden a tecnología electrificada (384 eléctricos puros y 396 híbridos enchufables). En este nicho, las firmas asiáticas han tomado el control. Solo BYD y Leapmotor acaparan ya el 20% de todos los vehículos enchufables vendidos en Ourense.

Sin embargo, su futuro a medio plazo queda en el aire. La Unión Europea y Pekín pactaron reducir a más de la mitad la llegada de coches híbridos chinos en cuatro años. El acuerdo, impulsado por Bruselas para frenar el desequilibrio comercial, amenaza este auge de ventas.

“Un modelo europeo equivalente resulta hasta un 30% más caro”

Esta tendencia se nota de lleno en los concesionarios de Ourense. Desde MG Blendio Birmauto, en el polígono de Barreiros, su gerente, Marc Andrés Fernández, explica las razones del fenómeno: “Al principio había cierto respeto a la marca y a la posventa, pero ya ha pasado tiempo suficiente para comprobar que trabajamos igual o mejor que una firma tradicional”.

El factor precio y el equipamiento de serie son el verdadero motor de la demanda. Fernández calcula que un vehículo europeo equivalente resulta entre un 20% y un 30% más caro que su homólogo en MG: “Elementos como el techo panorámico o las cámaras 360 vienen prácticamente de serie. El cliente prefiere ahorrarse 3.000 o 4.000 euros y llevarse un coche más equipado”. Sobre los habituales recelos con los recambios, Fernández precisa que el temor real del comprador ha cambiado: “En Ourense, con un parque envejecido, la duda es si dentro de diez años seguirá existiendo el recambio que necesitas”. Para resolverlo, explica que la marca abrió un almacén en Madrid que entrega “el 99% de las piezas en 24 o 48 horas” y ha apostado por “invertir en nuestro país con almacenes y fábricas”.

Su modelo estrella en la exposición es el superventas MG ZS, primero en versión gasolina y ahora en híbrida. Por otro lado, los ajustados precios de la marca están captando a clientes habituales del mercado de ocasión: “Muchos compradores prefieren estrenar un vehículo nuevo antes que comprar uno de segunda mano”.