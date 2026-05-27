Un accidente en la A-52 deja dos heridos, cuatro vehículos implicados y retenciones dirección Ourense

Imagen de la Guardia Civil en el punto y de la ubicación del accidente

Un accidente de tráfico múltiple tuvo lugar este miércoles en la autovía A-52 a su paso por la provincia de Ourense. Concretamente a las 18:37 horas, los servicios de emergencia tuvieron constancia de un siniestro que implicó hasta a cuatro vehículos.

Así lo informó el GES de Ribadavia, que fue uno de los medios desplazados hasta el kilómetro 238 de la Autovía das Rías Baixas, dirección Ourense, a la altura de Toén. También acudieron Urxencias Sanitarias 061 y la Guardia Civil de Tráfico.

Diferentes particulares avisaron de que se produjo un pequeño atasco.

Tarde accidentada

Pocos minutos antes tuvo lugar otro accidente de tráfico al colisionar dos vehículos. En este caso fue en Triós, en el concello de O Pereiro de Aguiar, en lo que resultó con una persona atendida por dolor en el hombro y otro que sufrió una crisis nerviosa.