Vídeo | Dedican una canción al joven fallecido en un accidente en Sandiás: "Haré que tu luz nunca se apague"

El pasado 15 de mayo, Xinzo de Limia amanecía con la noticia del accidente que le costó la vida a uno de sus vecinos, Pablo Rodríguez, que en el momento del siniestro tenía 27 años. En la madrugada anterior, su Audi TT se salió de la vía en la OU-531 a su paso por Sandiás tras alcanzar los 200 km/h, y acabó volcando en una finca colindante.

"Vuela alto" es la canción que sirve para homenajear al joven fallecido en el siniestro. El rap ha sido producido y distribuido por uno de sus amigos, que se hace llamar Brian Blk (brianblk.wav), y quien lo compartió por Instagram el pasado lunes 25.

En el tema, el rapero relata cómo se enteró de la noticia del fallecimiento y cómo reaccionó después: "Me pellizqué pa' comprobar si seguía dormido". Habla del valor que Pablo tenía en su vida y de cómo "nunca voy a conocer a alguien con tanto corazón". Sigue prometiendo que lo honrará "porque dentro de mi cora tú sigues conmigo, ya que los tuyos se apagaron, sigue mis latidos". Termina deseando que todo vuelva a ser como antes, "pero no puedo cambiarlo yo".

En el vídeo que acompaña a la canción podemos ver escenas de la vida cotidiana compartidas por los dos amigos. Se les ve en el gimnasio, disfrutando de unas copas o simplemente conversando, todo bajo un filtro de blanco y negro acompañado por frases como "vuela alto" o "descansa en paz".

Un accidente que causó un muerto y dos heridos, uno de ellos grave

Pablo Rodríguez perdió la vida el 15 de mayo en un grave accidente de tráfico en la OU-531 (conocida como carretera de Celanova), a la altura del punto kilométrico 4, en Sandiás.

El siniestro se produjo alrededor de las 4:29 horas, cuando su vehículo Audi TT sufrió una salida de vía por el margen derecho en sentido creciente en la carrtera que une Xinzo de Limia con Vilariño das Poldas. Se trata de un tramo curvo hacia la izquierda y, tras abandonar la calzada, el turismo acabó volcando en una finca colindante. Las informaciones apuntaban a un exceso de velocidad que podría acercarse a los 200 km/h. También detectaron alcohol en pasajeros, que vendrían de celebrar una graduación.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor perdió la vida en el lugar del accidente. Además, al menos uno de los acompañantes resultó herido grave y otro sufrió heridas leves, según la información facilitada por el 112 y la Guardia Civil. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital. Los acompañantes tienen 26 y 19 años.

Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Ourense, miembros del Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Ourense, Bombeiros de Xinzo y servicios de mantenimiento.