QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que el accidente de Córdoba ha causado inquietud a los que optan por viajar en tren? ¿Que ahora para algunos cada parada es sinónimo de sufrimiento? ¿Que hay pasajeros que van en tensión todo el viaje? ¿Que el personal ferroviario se preocupa de los ocupantes? ¿Y que el miércoles en un viaje Ourense-Madrid cada vez que había una parada les iba explicando el motivo para que estuviesen tranquilos?
