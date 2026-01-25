Vídeo | El Domingo Fareleiro tiñe Xinzo de blanco por el Entroido

Xinzo celebra su tradicional Fareleiro por el Entroido, que empezó ya por la mañana

El Fareleiro del Entroido de Xinzo se presenta como la antesala a una de las jornadas más esperadas. Desde el comienzo, las cámaras de Telemiño se prepararon para seguir el pulso de las calles, donde ya se empezaba a respirar el ambiente festivo tras un Petarzado con sabor a poco.

El Fareleiro, protagonista indiscutible de este día, vuelve a tomar el centro de la villa con un elemento central: la harina.

Puedes volver a ver el evento que ofrecemos a continuación para disfrutar.