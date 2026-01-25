DIRECTO
El Domingo Fareleiro tiñe Xinzo de blanco por el Entroido

Vídeo | El Domingo Fareleiro tiñe Xinzo de blanco por el Entroido

LA HARINA PROTAGONISTA

Vuelve a ver el Domingo Fareleiro a través de la señal de Telemiño desde el Entroido de Xinzo de Limia

La Región
La Región
Publicado: 25 ene 2026 - 16:45 Actualizado: 25 ene 2026 - 17:38
Xinzo celebra su tradicional Fareleiro por el Entroido, que empezó ya por la mañana | La Región

El Fareleiro del Entroido de Xinzo se presenta como la antesala a una de las jornadas más esperadas. Desde el comienzo, las cámaras de Telemiño se prepararon para seguir el pulso de las calles, donde ya se empezaba a respirar el ambiente festivo tras un Petarzado con sabor a poco.

El Fareleiro, protagonista indiscutible de este día, vuelve a tomar el centro de la villa con un elemento central: la harina.

Puedes volver a ver el evento que ofrecemos a continuación para disfrutar.

Xinzo celebra su tradicional Fareleiro por el Entroido

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats