Vídeo | El Domingo Fareleiro tiñe Xinzo de blanco por el Entroido

El Fareleiro del Entroido de Xinzo se presenta como la antesala a una de las jornadas más esperadas. Desde el comienzo, las cámaras de Telemiño se prepararon para seguir el pulso de las calles, donde ya se empezaba a respirar el ambiente festivo tras un Petarzado con sabor a poco.
El Fareleiro, protagonista indiscutible de este día, vuelve a tomar el centro de la villa con un elemento central: la harina.
Puedes volver a ver el evento que ofrecemos a continuación para disfrutar.
LOS LIMIANOS DE BLANCO
Galería | Los entroideiros conquistan Xinzo en el Domingo de Fareleiro
LA HARINA PROTAGONISTA
