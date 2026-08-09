RIESGO DE INCENDIOS
Activada la alerta amarilla por calor en Ourense para este martes
RIESGO DE INCENDIOS
La entrada de una masa de aire caliente procedente del sur de España ha activado la alerta amarilla sanitaria por parte de la Xunta a causa de las altas temperaturas en Galicia, una situación que se mantendrá durante gran parte de la semana.
La provincia de Ourense será una de las más afectadas por este aviso de nivel uno, centrado especialmente en su zona de montaña. Las altas presiones dejarán cielos despejados y un acusado ascenso térmico que incrementará el riesgo de incendios forestales. Esta situación coincidirá además con la jornada del miércoles 12 de agosto, fecha en la que se prevé el fenómeno del eclipse total de sol.
Para este martes la AEMET decaró la alerta amarilla por calor en la provincia de Ourense, una situación que puede elevar el riesgo de incendios forestales.
Ante esta ola de calor, las autoridades recomienda a la población extremar las precauciones:
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