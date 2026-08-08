Esta es la previsión del tiempo para el eclipse solar del 12 de agosto en la provincia Ourense

Un grupo de personas observa un eclipse solar con sus gafas protectoras.

El miércoles 12 de agosto, la provincia de Ourense vive un momento histórico. La provincia es uno de los puntos donde mejor se va a poder disfrutar del eclipse total solar que va a atravesar la península.

Un día que los ourensanos están esperando desde hace meses y para el que la AEMET sacó desde este pasado viernes una previsión diaria del tiempo que se espera en España para dicho fenómeno.

En general se espera que el tiempo venga marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el área cantábrica y zonas del litoral gallego y de Alborán se prevé que predominen los cielos nubosos, apuntan desde la AEMET.

Las temperaturas máximas ascenderán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte del país, quedando únicamente el Estrecho, norte de Galicia y Cantábrico con descensos ligeros. Con ello se prevé superar los 35 grados en la mayor parte del interior de la Península.

Durante el día 12 de agosto se prevé que el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) en la Península y Baleares presente niveles elevados, situándose en Muy Alto o Extremo en la mayor parte del territorio, uno de esos puntos donde el riesgo es bastante elevado durante el eclipse.

A continuación te contamos los puntos más importantes para que puedas disfrutar de la mejor manera del eclipse solar en la provincia de Ourense.

El tiempo en Ourense para ver el eclipse solar del 12 de agosto: la previsión por zonas

La provincia de Ourense es uno de los mejores lugares en España para disfrutar del eclipse total solar del miércoles 12 de agosto. Puntos como Trives o el observatorio de Pena Trevinca son muy demandados.

Aquí te presentamos cuáles son las previsiones del tiempo para algunos puntos de la provincia de Ourense.

En la ciudad de Ourense, se espera que para este miércoles se registren cielos despejados, pudiendo disfrutar del eclipse con una vista sin nubes. Cabe apuntar que la ciudad no es uno de los puntos donde pueda verse la totalidad del eclipse.

Uno de los puntos de la provincia donde sí se podrá disfrutar del eclipse solar en su totalidad es Carballeda de Valdeorras, donde se encuentra el observatorio de Pena Trevinca. Para este día se esperan cielos poco nubosos, una situación que no va a afectar a la visualización del eclipse.

En Manzaneda también se puede disfrutar del eclipse total de sol de manera íntegra. Al igual que en Carballeda de Valdeorras, se esperan cielos poco nubosos para la hora del eclipse.

No podemos olvidar el mirador de Montealegre como otro de los lugares destacados en la provincia para disfrutar del eclipse solar. No se podrá ver este hecho en su totalidad, pero sí al 99%. Es una gran opción, ya que se esperan cielos despejados en este punto cuando ocurra el eclipse total.

Cerramos este apartado hablando de A Veiga, un espacio donde el eclipse total de sol va a poder disfrutarse en su totalidad y que también cuenta, de acuerdo con las previsiones, con un cielo totalmente despejado.

Mapa interactivo con las mejores zonas para ver el eclipse

El eclipse también ocurre en plenas vacaciones y, si no vas a estar en la provincia de Ourense, puedes conocer si en tu lugar de vacaciones podrás disfrutar del eclipse en su totalidad.

Puntos como la Comunidad Valenciana, Asturias, País Vasco o A Coruña también van a gozar de una posición privileged para este evento.

Aquí te dejamos un mapa para conocer, ya sea en la provincia de Ourense u otra zona, dónde poder ver y qué visibilidad tendrás del eclipse.

Consulta la hora del eclipse en tu localidad

Se prevé que el eclipse total de sol comience a las 19:23 horas del miércoles 12 de agosto y tenga una duración de dos horas.

Un espacio de tiempo donde habrá que esperar para poder observar dicho eclipse en su totalidad. Por eso es importante organizarse y conocer la hora exacta por punto en el que se va a poder observar dicho eclipse en su totalidad.

Aquí te dejamos un mapa para que puedas conocer la hora exacta para disfrutar al máximo de este fenómeno.

Consejos para ver el eclipse solar de forma segura

Es importante tener en cuenta ciertas indicaciones para poder disfrutar de forma segura de este eclipse total de sol.