Activo un incendio forestal en Untes próximo a viviendas que cubre Ourense de humo

Un incendio forestal avanza en el monte en Untes desde las 13:51 horas de este lunes. Una intensa columna de humo puede verse desde el otro lado del río, y el propio olor de la combustión se percibe desde la ciudad de Ourense.

La N-120, muy próxima al foco, tuvo que ser cortada para el aterrizaje de un helicóptero. Según la última actualización de Medio Rural se han trasladado 2 agentes, 2 brigadas, 1 motobombas y 2 aviones.

Por el momento se desconocen las hectáreas afectadas por las llamas en ambos incendios forestales.