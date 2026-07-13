Activo un incendio forestal en Untes próximo a viviendas que cubre Ourense de humo
CORTADA LA N-120
Un incendio forestal declarado en Untes moviliza medios terrestres y aéreos de extinción y provoca el corte temporal de la N-120 para facilitar las labores de los equipos de emergencia, mientras una intensa columna de humo es visible desde la ciudad de Ourense.
Un incendio forestal avanza en el monte en Untes desde las 13:51 horas de este lunes. Una intensa columna de humo puede verse desde el otro lado del río, y el propio olor de la combustión se percibe desde la ciudad de Ourense.
La N-120, muy próxima al foco, tuvo que ser cortada para el aterrizaje de un helicóptero. Según la última actualización de Medio Rural se han trasladado 2 agentes, 2 brigadas, 1 motobombas y 2 aviones.
Por el momento se desconocen las hectáreas afectadas por las llamas en ambos incendios forestales.
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