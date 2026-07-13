Un incendio interrumpe la circulación de tren convencional entre Ourense y Santiago

MASIDE

La circulación de tren convencional entre Ourense y Santiago quedó interrumpida debido a la cercanía de las llamas originadas en la parroquía de Armeses en Maside. Los equipos de extinción están trabajando en la zona para apagar las llamas

Incendio registrado en Maside.
Incendio registrado en Maside. | La Región

La provincia de Ourense registra dos incendios forestales que avanzan a las afueras, llenando la ciudad de humo y un fuerte olor. Uno de ellos se registra en la parroquía de Armeses, Maside. Las llamas comenzaron a las 13:35 horas cerca de las vías de tren.

Esta situación provocó que la circulación por las vías convencionales entre Ourense y Santiago quedara interrumpida. El tramo afectado es el ubicado entre Ourense y O Irixo. A través de sus redes sociales Adif informó que la circulación de alta velocidad entre Ourense y Santiago no sufre afectaciones.

Hasta el lugar se desplazaron: 2 agentes, 5 brigadistas, 2 motobombas, 1 técnico, 3 helicópteros y 4 aviones para combatir desde el aire las llamas. Por el momento se desconocen las hectáreas afectadas.

Esta es una noticia de última hora, iremos ampliando información.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats