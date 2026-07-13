Un incendio interrumpe la circulación de tren convencional entre Ourense y Santiago

La provincia de Ourense registra dos incendios forestales que avanzan a las afueras, llenando la ciudad de humo y un fuerte olor. Uno de ellos se registra en la parroquía de Armeses, Maside. Las llamas comenzaron a las 13:35 horas cerca de las vías de tren.

Esta situación provocó que la circulación por las vías convencionales entre Ourense y Santiago quedara interrumpida. El tramo afectado es el ubicado entre Ourense y O Irixo. A través de sus redes sociales Adif informó que la circulación de alta velocidad entre Ourense y Santiago no sufre afectaciones.

Hasta el lugar se desplazaron: 2 agentes, 5 brigadistas, 2 motobombas, 1 técnico, 3 helicópteros y 4 aviones para combatir desde el aire las llamas. Por el momento se desconocen las hectáreas afectadas.

Esta es una noticia de última hora, iremos ampliando información.