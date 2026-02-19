Adolfo Domínguez apoya al sector nacional de lana

La Fundación Adolfo Domínguez (AD) reafiRMA su compromiso con la sostenibilidad y el entorno rural al sumarse a la Alianza por la Lana. El proyecto, denominado Metamorfosis, fue presentado en la Institución Libre de Enseñanza de Madrid en un acto que contó con el respaldo de la Reina Letizia. La jornada estuvo marcada por un cariñoso saludo entre la monarca y Adriana Domínguez, reflejo de una relación de años. Cabe recordar que, ya n su etapa como periodista de televisión, doña Letizia era cliente de la firma ourensana fundada por Adolfo Domíngue, una de sus preferidas, ya que se le ha visto en multitud de ocasiones portando las creaciones de la empresa ourensana en diferentes eventos.

La Alianza por la Lana es una iniciativa impulsada por Madrid Design Festival con el objetivo de recuperar la riqueza de la producción de lana nacional. Su misión es revalorizar el ganado ovino y el pastoreo extensivo como herramientas de gestión sostenible del territorio, conectando de nuevo el sector primario con la industria del diseño y la moda de autor. Actualmente, la organización desarrolla trabajos específicos con diversos rebaños en Galicia, León, Extremadura y Toledo.

Durante el acto, Adriana Domínguez destacó que apostar por esta fibra es una “decisión esencial y cultural” para asumir el origen de lo que vestimos. La presidenta ejecutiva subrayó la necesidad de integrar el origen en la estrategia empresarial para generar un impacto económico real en el rural. La urgencia del proyecto quedó patente en las cifras expuestas por Álvaro Matías: el 90% de la lana española carece de mercado y la trashumancia se ha reducido un 80% desde los años noventa.