Adolfo Domínguez lanza Zenit, la colección primavera-verano 2026

En pleno momento de ventas récord, Adolfo Domínguez presenta Zenit, su colección Primavera/Verano 2026, en un año especialmente simbólico para la marca, que cumple medio siglo de historia en la moda española. Y lo hace con una propuesta que mira hacia lo alto, como el nombre de la colección sugiere.

Zenit se construye desde el equilibrio entre lo que se suelta y lo que permanece. Esa filosofía se traduce en prendas que se mueven con el cuerpo, que no aprietan ni encorsetan, y que apuestan por la naturalidad sin rigideces.

La colección destaca por sus volúmenes fluidos y un patronaje experimental que aporta movimiento sin perder estructura. Los drapeados ganan protagonismo, al igual que las texturas trabajadas con bordados y puntadas visibles, que añaden relieve y detalle a siluetas aparentemente sencillas. Vestidos y camisas que se deslizan suavemente de un hombro, faldas amplias que acompañan el paso y tejidos ligeros que reaccionan ante el movimiento.

Parte de la colección primavera-verano 2026 de Adolfo Domínguez, Zenit

Más allá de la estética, Zenit también dialoga con el momento que vive la marca. Tras años de transformación y reposicionamiento, Adolfo Domínguez atraviesa una etapa de recuperación comercial que refuerza su apuesta por una moda reconocible, duradera y coherente con su identidad histórica: prendas que no siguen el ruido de las tendencias rápidas, sino que buscan permanecer.

Actualmente, la firma gallega cuenta con 372 puntos de venta en 53 países y anticipa que cerrará el año fiscal con uno de sus mejores resultados en los últimos 12 años.