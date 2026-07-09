DISPOSITIVO MOVILIZADO
Arde parte el remolque de un camión en el enlace de la A-52 con la OU-540
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Los servicios de emergencia intervinieron durante la mañana de este jueves en un incendio registrado en un camión en los enlaces de la A-52 con la OU-540. Según la información facilitada por los equipos actuantes, el origen del fuego se localizó en los frenos del remolque del vehículo pesado.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencias y protección civil, así como dotaciones de los Bombeiros do Consorcio Provincial de Ourense, que trabajaron en las labores de extinción y aseguramiento de la zona. Previamente, el conductor del camión rebajó el nivel de las llamas con un extintor y separó el camión del remolque. Tuvo que ser cortado un carril.
En el operativo participaron una bomba urbana ligera y personal de emergencias, un vehículo de protección civil, además de dos dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Ourense. También intervinieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, encargados de regular la circulación y garantizar la seguridad vial mientras se desarrollaban los trabajos. Asimismo, personal de mantenimiento de carreteras colaboró en las tareas necesarias para restablecer la normalidad en la vía.
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