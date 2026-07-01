Arde un camión en la A-52 a la altura de Monterrei y paraliza la circulación durante más de una hora

El camión que se incendió al mediodía en la A-52.

Un camión ha sufrido un aparatoso incendio este mediodía mientras circulaba por la autovía A-52, concretamente a la altura del municipio de Monterrei. El incidente, que se originó en la parte trasera del semirremolque, obligó a movilizar de urgencia a los servicios de extinción y provocó la paralización de la circulación en la zona.

El vehículo que ardió en la A-52 a la altura de Monterrei. | Cedida

Los servicios de emergencia recibieron la primera alerta a las 13,10 horas a través de las llamadas de varios conductores particulares que presenciaron cómo el vehículo comenzaba a arder en el kilómetro 166. Minutos después, dada la magnitud de las llamas y el riesgo en la vía, la Dirección General de Tráfico (DGT) emitió un aviso oficial de carretera cortada a partir de las 13,28 horas, según han publicado en redes sociales.

La imagen proporcionada por la DGT para realizar el aviso. | DGT

Debido a la densidad del humo y a las labores de emergencia, se decretó el nivel de servicio negro, lo que implicó el cierre absoluto de todos los carriles en el sentido de la marcha.

La circulación tuvo que ser paralizada por el incendio del camión. | Cedida

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron de inmediato los Bomberos de Verín, patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y personal de los servicios de mantenimiento de la vía. Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el fuego pudo ser sofocado por completo alrededor de las 14,20 horas, momento en el que se confirmó la extinción del incendio.

Los efectos del fuego en el vehículo que provocó una paralización de la circulación en la A-52. | Cedida

Afortunadamente, el incidente se ha saldado sin que se produjeran víctimas ni personas afectadas de gravedad. La interrupción total del tráfico se prolongó durante algo más de una hora, generando importantes retenciones en este punto neurálgico de la provincia ourensana hasta que se pudo reabrir la circulación de forma segura.