El Área Sanitaria de Ourense condena la agresión a dos profesionales
PAC DE MACEDA
Ambas profesionales sanitarias sufrieron en Maceda la violencia verbal de una paciente, quien llegó a atacar a una de ellas
La dirección del Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras condenó ayer la violencia sufrida por dos sanitarias -una médica y una enfermera- del PAC de Maceda al acudir la noche del miércoles a la vivienda de una paciente para suministrarle la medicación. Tal y como adelantó en exclusiva La Región, la mujer, con antecedentes psiquiátricos, profirió amenazas de muerte a ambas profesionales y atacó a la médico.
“Se abalanzó hacia mi cara y con la fuerza que hizo es como si me golpease el rostro fuertemente con las dos manos, no me caí porque me agarró la enfermera. Eso es lo de menos porque con hielo se me pasó, pero el problema es que yo llevaba las lentillas puestas y con ese trauma tan fuerte se me rompió una y luego no podía ver y me dolía muchísimo el ojo”, aseguró la víctima a este periódico. A raíz de la agresión sufrida, tuvo que acudir al servicio de urgencias, ya que no veía bien del ojo afectado y le costaba incluso escribir en el ordenador.
“Non hai cabida para a violencia”
Ante este suceso violento, la dirección del Área Sanitaria expresó su condena “firme y rotunda”. “A agresión, verbal ou física, constitúe un atentado contra profesionais que desenvolven o seu labor en beneficio da cidadanía, e garantimos o noso respaldo institucional e humano, reiterando que non hai cabida para a violencia no sistema sanitario público”, indicó.
En este sentido, señaló que están asesorando y acompañando a las dos profesionales en los trámites de la denuncia, en el marco del protocolo de agresiones y trasladándoles personalmente el apoyo en lo que necesiten. Por otra parte, aseguró que están realizando los trámites oportunos con la institución que tutela a la agresora para mejorar la coordinación y garantizar la seguridad de los sanitarios.
“Redobraranse os esforzos para dar a coñecer a todo o persoal os seus dereitos, o procedemento a seguir ante estas situacións e maximizar a súa seguridade”, apuntó. Además, recordaron que la Sanidade acaba de reforzar el marco normativo con la aprobación de una ley de tolerancia cero frente a las agresiones en el ámbito sanitario, que endurece las consecuencias para quien atente contra los profesionales.
El Colegio de Médicos ofrece apoyo legal a la sanitaria atacada
El Colegio de Médicos de Ourense anunció ayer que actuará de oficio ante la agresión física sufrida por la médica que la noche del miércoles se encontraba de urgencias en el PAC de Maceda. La ayudarán a la hora de tramitar todas las diligencias a nivel judicial y le proporcionarán asesoramiento legal. “El colegio tiene un soporte ya específico para las agresiones a sanitarios el cual lo iniciamos inmediatamente”, indica su presidenta, Pilar Garzón.
En este sentido, recuerdan que agredir a sanitarios es un delito castigado con penas de prisión y hasta 15.000 euros de multas. Por otra parte, Garzón critica la actuación ante el ataque que sufrió la sanitaria. “Una de las cosas que nos pareció más triste y más penosa es que por parte del Sergas, por lo que comenta la compañera, el protocolo no se activó de una manera sobre todo empática con la compañera agredida”, indica.
Al respecto, señala que a la médica se le dijo que decidiese ella qué hacer. “Creo que queda un poco mal que el propio sistema no defienda a los compañeros en ese momento y no tenga claro que un compañero que acaba de ser agredido y que está en una situación de ansiedad, con una agresión física a mayores, no está en condiciones lógicas para continuar con su jornada laboral”, asegura Garzón. En este sentido, señala que tiene que ser el propio sistema y la propia gerencia la que busque esas alternativas para solucionarlo.
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