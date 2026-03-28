El Área Sanitaria de Ourense condena la agresión a dos profesionales

La dirección del Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras condenó ayer la violencia sufrida por dos sanitarias -una médica y una enfermera- del PAC de Maceda al acudir la noche del miércoles a la vivienda de una paciente para suministrarle la medicación. Tal y como adelantó en exclusiva La Región, la mujer, con antecedentes psiquiátricos, profirió amenazas de muerte a ambas profesionales y atacó a la médico.

“Se abalanzó hacia mi cara y con la fuerza que hizo es como si me golpease el rostro fuertemente con las dos manos, no me caí porque me agarró la enfermera. Eso es lo de menos porque con hielo se me pasó, pero el problema es que yo llevaba las lentillas puestas y con ese trauma tan fuerte se me rompió una y luego no podía ver y me dolía muchísimo el ojo”, aseguró la víctima a este periódico. A raíz de la agresión sufrida, tuvo que acudir al servicio de urgencias, ya que no veía bien del ojo afectado y le costaba incluso escribir en el ordenador.

“Non hai cabida para a violencia”

Ante este suceso violento, la dirección del Área Sanitaria expresó su condena “firme y rotunda”. “A agresión, verbal ou física, constitúe un atentado contra profesionais que desenvolven o seu labor en beneficio da cidadanía, e garantimos o noso respaldo institucional e humano, reiterando que non hai cabida para a violencia no sistema sanitario público”, indicó.

En este sentido, señaló que están asesorando y acompañando a las dos profesionales en los trámites de la denuncia, en el marco del protocolo de agresiones y trasladándoles personalmente el apoyo en lo que necesiten. Por otra parte, aseguró que están realizando los trámites oportunos con la institución que tutela a la agresora para mejorar la coordinación y garantizar la seguridad de los sanitarios.

“Redobraranse os esforzos para dar a coñecer a todo o persoal os seus dereitos, o procedemento a seguir ante estas situacións e maximizar a súa seguridade”, apuntó. Además, recordaron que la Sanidade acaba de reforzar el marco normativo con la aprobación de una ley de tolerancia cero frente a las agresiones en el ámbito sanitario, que endurece las consecuencias para quien atente contra los profesionales.