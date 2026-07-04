De Armenia a Vietnam: los 21 países que decidirán el futuro de la Ribeira Sacra

No va más. La Ribeira Sacra ha entrado en la cuenta atrás definitiva para conocer si se convierte en Patrimonio Mundial. Entre el 20 y el 29 de julio, el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco se reunirá en Busán (Corea del Sur) para decidir sobre las nuevas candidaturas presentadas este año, entre ellas la del paisaje cultural de la Ribeira Sacra, la única propuesta que defenderá España en esta edición. La candidatura llega condicionada por el informe desfavorable emitido hace apenas unas semanas por Icomos, el organismo asesor de la Unesco para los bienes culturales, que recomendó su no inscripción.

Con los informes técnicos ya publicados, la decisión entra ahora en el terreno político. La última palabra corresponderá a los 21 estados que integran actualmente el Comité del Patrimonio Mundial, el órgano encargado de aprobar o rechazar las nuevas incorporaciones a la Lista del Patrimonio Mundial y cuya composición se renueva periódicamente. En esta edición lo forman Armenia, Azerbaiyán, Bangladés, Chequia, Granada, Jamaica, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Líbano, Mongolia, Perú, Polonia, República de Corea, Senegal, Suiza, Togo, Turquía, Ucrania, Tanzania y Vietnam.

El Comité estará presidido por el diplomático surcoreano Lee Byong Hyun, mientras que Jamaica ejercerá como relatora. Aunque las evaluaciones técnicas servirán de base para el debate, no son vinculantes, por lo que la decisión final corresponderá exclusivamente a los representantes de estos países.

La experiencia demuestra que el Comité no siempre sigue el criterio de los expertos. En 2018, por ejemplo, el oasis de Al-Ahsa, en Arabia Saudí, fue inscrito como Patrimonio Mundial pese a una recomendación técnica de no inscripción. Algo similar ocurrió en 2012 con la Iglesia de la Natividad de Belén, en Palestina, cuya candidatura salió adelante a pesar del informe desfavorable de Icomos.

Precisamente a ese margen de decisión se aferran ahora la Xunta de Galicia y el Gobierno central. Durante las últimas semanas, ambas administraciones han intensificado los contactos diplomáticos con los países miembros del Comité para defender la candidatura gallega e intentar que la Ribeira Sacra obtenga finalmente uno de los reconocimientos internacionales más importantes para la conservación del patrimonio cultural y natural.

Treinta candidaturas

La Ribeira Sacra compartirá protagonismo con otras 29 candidaturas procedentes de todo el mundo. En total, el Comité examinará 30 nuevas propuestas. Entre las más mediáticas figuran las playas del Desembarco de Normandía (Francia), los teatros de la Amazonia (Brasil), las obras de Aalto (Finlandia), el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee (Estados Unidos), el Monte Olimpo (Grecia) o las rutas de la Seda: corredor Fergana-Syrdarya, presentadas conjuntamente por Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán.

Solo dos candidaturas con los informes en su contra

La Ribeira Sacra afronta la votación en una situación poco habitual. Según los documentos oficiales publicados por la Unesco para la reunión de Busan, de las 30 nuevas candidaturas que examinará el Comité del Patrimonio Mundial -22 culturales, siete naturales y una mixta-, solo dos llegan con una recomendación técnica de no inscripción: la propuesta ourensana y el Castillo y Mitreo de Zerzevan, presentado por Turquía.

La valoración figura en los informes elaborados por Icomos, el organismo encargado de evaluar las candidaturas culturales. En el caso de la Ribeira Sacra, los expertos consideran que el expediente no acredita de forma suficiente el valor universal excepcional exigido por la Unesco y cuestionan algunos de los argumentos del concepto “Paisaje del Agua”, sobre el que se reformuló la candidatura tras su retirada en 2021. Aunque estos informes sirven de base para el debate, son consultivos y no vinculantes, por lo que el Comité puede apartarse de su criterio, si bien hacerlo es poco frecuente.