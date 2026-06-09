Ribeira Sacra fía su éxito a la diplomacia tras el "no" técnico para la declaración de Patrimonio Mundial

La carrera de la Ribeira Sacra hacia el título de Patrimonio Mundial sufre un revés técnico que obliga a fiar su éxito a la política diplomática en las próximas semanas. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) ha emitido su dictamen para la cumbre de julio en Corea del Sur, con una recomendación: “No inscribir el Paisaje del Agua de la Ribeira Sacra en la Lista”.

Al ser un informe no vinculante, la Xunta y el Gobierno central han decidido seguir adelante, al contrario que hicieron en 2021. El documento actual es menos destructivo que el de hace cinco años, lo que ha llevado a activar la vía de la diplomacia para intentar convencer a los 21 países del Comité apelando a las fortalezas de gestión que el texto sí avala. El organismo internacional dictamina que la candidatura “no cumple con los requisitos” ni con “las condiciones de integridad y autenticidad”.

Choque por agua y embalses

El nuevo relato de “Paisaje del Agua” no ha logrado explicar “qué es distintivo y potencialmente excepcional” frente a otros cañones europeos. El mayor desacuerdo es la inclusión de presas hidroeléctricas del siglo XX. Para Icomos, su “escala y propósito” son drásticamente diferentes a los valores tradicionales, rechazando que sean la evolución natural de los antiguos molinos, como defiende la candidatura.

Además, alertan sobre factores de riesgo como “la pérdida de diversidad biológica, la fragmentación de los hábitats y los incendios forestales”. Y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) añade que la “futura expansión de la viticultura podría sumar presiones”.

El reto demográfico

El informe mira con preocupación al futuro social del territorio. Considera que mantener la viticultura heroica, los socalcos y las cavaduras “dependen irremediablemente de los habitantes locales”. Pese al optimismo de las administraciones, los expertos insisten en que el bien es “vulnerable al futuro declive de la población” y al riesgo de un aumento de propietarios ausentes.

AVAL: sobresaliente gestión

Pese al suspenso en excepcionalidad, el documento sí ensalza el trabajo institucional. Icomos reconoce que el estado de conservación es “en general bueno”, valorando la salud de los valles, la calidad del agua, las aldeas y el patrimonio monástico.

Califica como “claros puntos fuertes” la protección legal y el modelo de gobernanza colaborativa entre la Xunta, el Estado, las parroquias y los concellos. Y también aplaude las “importantes iniciativas para el turismo sostenible”.

Próxima parada: Busán

Con estos avales y el peso de España en la Unesco, las administraciones confían en darle la vuelta al marcador en Busán (Corea del Sur), donde se vota definitivamente la candidatura en el Comité de Patrimonio Mundial, a celebrar entre los días 19 y 29 de julio. El partido decisivo se traslada ahora a los despachos, donde el Ministerio de Asuntos Exteriores buscará los votos para sortear este bache técnico.

Xunta y Gobierno, aún optimistas, llevarán la propuesta hasta el final

A diferencia de 2021, la Xunta y el Gobierno central llevarán la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad hasta su fase definitiva. Tras analizar el informe del Icomos, ambas administraciones realizarán las “aportaciones y aclaraciones precisas” para defender el expediente. Esta decisión contrasta con la retirada de hace exactamente cinco años.

Ahora el escenario es distinto. El Gobierno gallego destaca los “múltiples argumentos favorables” del nuevo dictamen consultivo. El texto ensalza la protección y conservación de los 26 concellos implicados, el turismo sostenible y la interacción histórica entre “personas, agua y paisaje” a través de los socalcos, los molinos y el patrimonio monástico.

El punto de inflexión de 2018 que da un halo

El informe de Icomos es puramente técnico y no vinculante. La decisión final recaerá en el Comité del Patrimonio Mundial, formado por diplomáticos de 21 países que votarán en Corea del Sur con total libertad para ignorar a los expertos. Aunque históricamente este órgano acataba los dictámenes, las investigaciones advierten que hoy prima la geopolítica.

El gran punto de inflexión fue 2018, cuando se aprobó por primera vez un bien (el Oasis de Al-Hasa, en Arabia Saudí) con una recomendación directa de “no inscribir”, idéntica a la de la Ribeira Sacra. Desde entonces, como se evidenció en la sesión de 2021, la diplomacia ha logrado habitualmente los expedientes aunque tengan informes técnicos en contra.