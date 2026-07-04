¿Sabe usted que las bicicletas son para el verano? ¿Que se lo digan si no a Diego González, Tito López y Manuel Rivero, aficionados de Ourense, Xinzo y Verín? ¿Que acaban de volver de una “minivuelta” por Asturias? ¿Que sumaron 460 km. y 9.400 m. de desnivel en seis días? ¿Que recorrieron etapas de La Vuelta, como la subida a los Lagos de Covadonga? ¿Que en 2025 hicieron en Francia varias del Tour? ¿ Y que en 2027 apuntan a Italia?

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