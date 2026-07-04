Galicia, bajo el fuego sahariano: hasta las Rías Baixas llegan a 40º

La primera gran ola de calor del mes de julio, y segunda de lo que va de verano, impulsada por una masa de aire sahariano extremadamente cálida y seca, mostró sus garras este viernes de forma prematura. Los termómetros oficiales firmaron una jornada de récords en la costa galelga obligando a la Xunta de Galicia a activar medidas excepcionales de salud pública ante un fin de semana en el que la capital ourensana enfilará hoy los 41 °C de máxima, situación que se repetirá, al menos, hasta el próximo martes, con un progresivo aumento de las mínimas, dejando noches cada vez más tropicales.

El impacto del embolsamiento de aire africano fue tan repentinoaeyr que desarmó por completo el habitual escudo climatizador de la franja atlánticao. De hecho, miles de ourensanos que adelantaron el fin de semana para buscar el refugio de las playas en las Rías Baixas se encontraron este viernes con un ambiente inédito. La estación urbana de MeteoGalicia en la avenida de Madrid de Vigo pulverizó su récord absoluto para un mes de julio al registrar unos increíbles 39,12 °C, dejando muy atrás la marca anterior de 37,6 °C registrada en 2022. La jornada dejó escenas de terrazas armadas con abanicos y un uso masivo de ventiladores en unos interiores incapaces de refrigerarse. El techo térmico de la comunidad gallega se localizó en Salceda de Caselas, que firmó 40,2 °C, mientras que Ourense ciudadse quedó de nuevo a los puertos de los 40, llegando a 39,5 °C a media tarde, vaciando por completo las calles del centro urbano.

Alerta sanitaria

Ante la persistencia del episodio, ya que no se prevé a corto plazo que cese, la Xunta de Galicia ha tomado la determinación de ampliar la alerta roja (riesgo máximo) a un total de 158 concellos de la comunidad. Este plan de actuaciones frente a los efectos de las altas temperaturas divide el mapa provincial ourensano en tres realidades distintas pero igualmente peligrosas. La parte oriental de la provincia estará en nivel rojo, el valle del Miño en nivel naranja y el resto en amarillo, siguiendo criterios isoclimáticos de habituación al calor.

El desarrollo de este episodio meteorológico, tutelado por una dana situada al oeste de la península ibérica, provocará el lunes una fractura climática radical en el territorio gallego. Según las predicciones meteorológicas, la entrada de un flujo marino atlántico provocará la aparición de nieblas bajas costeras en todo el litoral de Pontevedra y A Coruña. Esto propiciará un desplome térmico inmediato en las playas: Vigo experimentará un alivio notable al bajar hasta los 30 °C y Pontevedra se asentará en los 31 °C.

Sin embargo, las barreras montañosas del interior volverán a ejercer de muro de contención, dejando a la provincia de Ourense huérfana de este alivio marítimo, por lo que encadenará el lunes su cuarta jornada consecutiva de calor extremo, manteniendo el termómetro en el entorno de los 40 grados.

Los riesgos no se limitarán a las insolaciones diurnas. Las autoridades médicas vigilan de cerca el fenómeno de las noches tropicales, ya que los amaneceres del lunes y el martes mantendrán el mercurio anclado en los 21 °C. Este calor nocturno continuado impide que las viviendas disipen las altas temperaturas acumuladas, dificultando el descanso. A ello se sumará un empeoramiento generalizado de la calidad del aire, que pasará de un índice favorable a “regular” en las áreas del interior debido a la calima sahariana en suspensión, la falta de viento y la alta radiación solar, un factor crítico para pacientes asmáticos o con problemas respiratorios crónicos.

Recomendaciones

Sanidade reitera las pautas fundamentales de autoprotección para afrontar este estreno editorial del verano: hidratación constante sin esperar a tener sed, evitar comidas copiosas, usar ropa ligera y priorizar el refugio en las áreas sombreadas de los parques urbanos y las riberas fluviales, que desde hoy registrarán la mayor afluencia de toda la temporada.

Consejos ante la alerta roja sanitaria activada en varios concellos ourensanos Recomendaciones para la salud Beba agua con regularidad

Manténgase fresco

Evite la exposición directa al calor en las horas centrales del día. No todas las personas son igualmente susceptibles al calor. Se debe prestar especial atención a: Personas mayores

Embarazadas y menores de 4 años

Personas con enfermedades crónicas

Personas que trabajan al aire libre

Aumenta el riesgo de incendios

Alertas sanitarias por calor. | La Región

Además, el nivel de peligro de incendio aumentará de forma generalizada a valores muy altos, dada las altas temperaturas, previsibles tormentas y rachas fuertes a partir del lunes y el déficit hídrico acumulado durante el mes pasado. También se espera un aumento de la inestabilidad a inicios de la próxima semana, con probables tormentas vespertinas de escasa precipitación en áreas montañosas.

Previsión das temperaturas mínimas e máximas para o domingo. Imaxe MeteoGalicia. | MeteoGalicia

Se mantiene la alerta roja el domingo en 120 municipios gallegos

La Xunta ha informado de que mantendrá la alerta roja por episodio de calor en un total de 120 municipios, en el marco del Plan actuaciones de la Comunidad frente a posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, según los datos enviados este viernes por MeteoSalud.

Concretamente, permanecerán activas las alertas de nivel 3 o rojo en las zonas isoclimáticas del interior de A Coruña, centro de Lugo, montaña de Lugo, sur de Lugo, montaña de Ourense e interior de Pontevedra.

Por su parte, el nivel 2, naranja, afectará a las zonas isoclimáticas suroeste de A Coruña, Miño de Ourense, litoral de Pontevedra o Rías Baixas y Miño de Pontevedra.

Finalmente, el nivel 1, amarillo, afectará a las zonas del noroeste de A Coruña, Valdeorras y noroeste de Ourense.

La previsión es que las altas temperaturas se mantengan este domingo en toda Galicia, por lo que las alertas permanecerán activas por posibles efectos adversos para la salud durante varios días.

Ourense alcanza los 42,6º, récord del año

La provincias de Ourense y Pontevedra han registrado a lo largo de este sábado las temperaturas más altas de Galicia, afectada por una ola de calor que mantiene en alerta roja a 120 ayuntamientos de la comunidad.

Según los datos de MeteoGalicia, los termómetros han alcanzado los 42,6º en Ourense, cifra que supone el récord de este 2026 y se acerca al podium histórico. En el tercer puesto de máximas temperaturas alcanzadas en Ourense tendríamos el 29 de julio de 2025, cuando los termómetros llegaron a los 42,9 grados. En segundo lugar estarían los 43,3º del 12 de julio de 2022, y con la medalla de oro los 44º que asfixiaron la provincia el 14 de julio de ese mismo año.

Concretamente, la mayor temperatura se ha alcanzado en Salceda de Caselas (Pontevedra), con 41.6º; seguido de Ourense, con 41.5º; Arbo (Pontevedra), con 40.8º; y Ponteareas con 40.2º.

En contraposición, las mínimas se han registrado en Calvos de Randín (Ourense), con 10.8º esta madrugada; seguida de Vilalba (Lugo), con 11.4º a las 7.00 horas de la mañana; Carballo (A Coruña), con 11.8º, también a las 7.00 horas; Zas (A Coruña), 12º a las 7.10 horas, y Xinzo de Limia (Ourense), con 12.2º.

La Comunidad continuará las próximas jornadas inmersa en una ola de calor, y se espera que los termómetros se mantengan al alza este domingo con temperaturas significativamente más altas, excepto en el norte de Lugo, según la predicción de la Aemet.