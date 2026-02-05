La borrasca Leonardo sigue golpeando a Ourense: alerta por vientos fuertes y llega una masa polar
TEMPORAL SIN TREGUA
La borrasca Leonardo complica este jueves los ríos de Ourense y suma 300 incidencias viarias antes de la llegada de la nieve. Además, la provincia se prepara para la llegada de una masa polar
La borrasca “Leonardo” descarga este jueves con fuerza sobre Ourense y complica todavía más el estado de los ríos. MeteoGalicia ha activado el aviso amarillo en toda la provincia por rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora y precipitaciones persistentes en el sur. La Confederación Hidrográfica prevé recoger hasta 80 litros en las cuencas del Miño y el Limia, un volumen crítico que se sumará al agua generada por el rápido deshielo de las últimas horas.
El tiempo cambiará el viernes con la entrada de una masa de aire polar que desplomará la cota de nieve hasta los 1.000 metros. Sin embargo no habrá tregua, ya que el sábado llegará una nueva borrasca con lluvias intensas y el tren de frentes continuará activo, por lo menos, hasta el 12 de febrero.
300 incidencias en las últimas semanas
Las intensas precipitaciones de los últimos días han puesto a prueba la red viaria de Ourense. Las brigadas de Vías y Obras de la Diputación han atendido cerca de 300 incidencias desde el 26 de enero, provocadas principalmente por derrumbes, caídas de árboles y anegamientos. Del total de intervenciones, 51 respondieron a avisos directos del 112, mientras que el resto fueron detectadas durante las rutas de vigilancia por los 1.850 kilómetros de carreteras provinciales.
El punto más crítico se encuentra ahora en la carretera OU-0504, entre A Casilla y Barra de Miño, donde se ha cortado un carril por riesgo de hundimiento del firme. El dispositivo especial moviliza a 60 operarios distribuidos en 16 brigadas por toda la provincia, apoyados por seis equipos de retén para atender emergencias en cualquier momento. Además de limpiar las vías y auxiliar a conductores, se vigilan con especial atención las carreteras próximas a los ríos Támega, Limia, Arnoia y Avia ante posibles desbordamientos.
