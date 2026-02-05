Juan Taboada, físico en MeteoGalicia: “En Ourense ha llovido más del doble de lo normal a estas fechas”

La provincia de Ourense afronta días complicados por la borrasca Leonardo, que se suma ya casi tres semanas de lluvias continuadas. En una entrevista con Juan Taboada, meteorólogo y coordinador de MeteoGalicia, explica a este periódico, La Región, que la situación se debe a un fenómeno conocido como río atmosférico: “Estos ríos atmosféricos conectan zonas tropicales con latitudes medias y concentran mucha humedad, que en Galicia se traduce en lluvias intensas y persistentes”, explica intentando dar un sentido a los "chuzos de punta" de los que tanto se habla estos días en los ascensores.

En Ourense esperamos entre 40 y 80 litros por metro cuadrado, con fenómenos tormentosos puntuales

Sobre las zonas más afectadas en territorio gallego, Taboada apunta que “la mitad sur de Galicia, sobre todo Pontevedra y Ourense, serán las más castigadas. Esperamos entre 40 y 80 litros por metro cuadrado, con fenómenos tormentosos puntuales”, haciendo referencia a los modelos pluviométricos que estudia de cara a las próximas jornadas. Además, advirtió de que la combinación de lluvias con aire frío provoca descensos en la cota de nieve, afectando carreteras y algunas áreas de cultivo.

El meteorólogo insistió en que extremar precauciones es clave y recordó a la población que "es fundamental seguir los avisos oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejados de ríos y zonas inundables”. Según MeteoGalicia, la borrasca Leonardo continuará dejando lluvias en la comunidad de Galicia durante los próximos días, con alternancia de temperaturas suaves y bajadas de frío entre episodios.

Ante las dudas de si lo que se está viviendo en Ourense y que tantos comentarios está generando, en el sentido de "¿hasta cuándo vamos a estar así?, ¿nos ha abandonado el sol?", Juan Taboada lo tiene claro. Con él hemos conversado para conocer lo que realmente tenemos encima con este tren de borrascas que se resiste a abandonar los cielos gallegos y también los de otras comunidades, como la Andaluza, en la que las lluvias y las posteriores inundaciones se están cebando.

Pregunta. La borrasca Leonardo se muestra con origen del Caribe, ¿qué la diferencia de otras borrascas atlánticas que afectan a Galicia?

Respuesta. A lo que nos referimos es que esta borrasca Leonardo arrastra lo que nosotros llamamos un río atmosférico. Estos ríos atmosféricos sí que conectan zonas tropicales con las latitudes medias. Realmente, el río atmosférico que vamos a tener en este caso está más dirigido hacia Andalucía, por eso ellos son los que están teniendo más problemas. No quiere decir que aquí nos vamos a librar de la lluvia ni mucho menos.

R. Todas las borrascas que nos están afectando son borrascas extratropicales, ninguna de ellas tiene características tropicales, pero sí es verdad que se está moviendo un poco más hacia el sur de lo habitual.

P. ¿Cómo influyen estos vientos cálidos y húmedos en la intensidad de la lluvia en Galicia?

R. Entre la borrasca y el anticiclón se atrapa una zona de mucha humedad que llamamos río atmosférico y, si llega a los lugares donde les afecte, hace que las lluvias sean todavía mucho más intensas. Cuanta más diferencia de temperatura entre el aire más frío de origen polar y el aire un poco más cálido, más energía cogen las borrascas y más continuadas llegan, dejando lluvias por encima de la media. En lo que llevamos de año, en Ourense ha llovido más del doble de lo normal a estas fechas. No solamente en cantidad, sino también en el número de días. Este martes llevamos 178 litros por metro cuadrado acumulados cuando lo normal sería tener 90.

P. ¿Cuáles son las áreas de Galicia más vulnerables?

R. A medida que vaya avanzando el día, la mitad sur de Galicia es la que más lluvia va a recibir. Serían las provincias de Pontevedra y también Ourense. Tenemos aviso naranja en el interior de Pontevedra y amarillo en Ourense. La lluvia se va a mover entre 40 y 80 litros por metro cuadrado, y como hay muchísima inestabilidad, es probable que también tengamos fenómenos tormentosos, que afectarían a la provincia de A Coruña.

Llevamos atrapados en esta situación dos semanas y las borrascas llegan de manera continua. — Juan Taboada - Meteorólogo de MeteoGalicia

P. Y sobre los cultivos en Ourense… con tanta lluvia y tan pocas heladas, esto les puede traer problemas a los agricultores...

R. Sí, claro. Este año no estamos viendo grandes heladas en las zonas bajas, pero sí que hay que estar atentos, porque la situación es un poco excepcional dentro de lo que es un invierno normal.

P. ¿Cuándo se prevé que deje de llover y se acabe esta racha de borrascas?

R. No hay una fecha exacta. Llevamos atrapados en esta situación dos semanas y las borrascas llegan de manera continua. Esta racha seguirá unos días más mientras persista la diferencia de temperatura entre aire frío polar y aire más cálido del sur.

P. ¿Qué recomendaciones hace MeteoGalicia para minimizar los riesgos?

R. La recomendación principal es estar informados sobre los avisos en cada momento y lugar. Seguir las indicaciones de Protección Civil y, sobre todo, cuando hay avisos naranja, evitar desplazamientos. También hay que prestar atención a los avisos amarillos por nieve, revisar carreteras y extremar precaución.