Cae la firma de hipotecas en Ourense, pero aumenta el capital prestado

El mercado hipotecario ourensano cerró el primer semestre de 2026 mostrando una notable solidez a pesar de experimentar un leve ajuste en el número de operaciones respecto al ejercicio anterior. Entre enero y junio se constituyeron en la provincia de Ourense un total de 730 hipotecas sobre viviendas, lo que supone una moderada bajada del 5,1 % en comparación con los 769 préstamos formalizados en el mismo periodo de 2025.

A pesar de esta ligera caída interanual en el volumen de firmas, la cifra de operaciones confirma la estabilidad del sector provincial. De hecho, los datos acumulados convierten a la primera mitad de 2026 en el segundo mejor arranque de año de los últimos catorce ejercicios, solo por detrás de 2025. Resulta especialmente llamativo que, aunque se firmaron menos préstamos, el capital movilizado creció. El importe prestado para hipotecas de viviendas en Ourense superó los 82,7 millones de euros en este semestre, un 9,6 % más que los 75,5 millones registrados un año antes, reflejando el encarecimiento de los inmuebles y la concesión de préstamos de mayor cuantía. Los bancos tradicionales siguen acaparando el mercado local, financiando el 95 % del total.

Más préstamos cancelados

Otro aspecto relevante que deja la radiografía inmobiliaria de este primer semestre es el elevado ritmo de amortizaciones. Entre enero y junio se cancelaron registralmente un total de 822 hipotecas sobre viviendas en Ourense, un 4,7 % más que las 785 anuladas en el mismo periodo de 2025. Este dato revela que el ritmo al que los ourensanos liquidan sus deudas residenciales supera holgadamente al de las nuevas contrataciones de crédito.

Fuera de la provincia, el mercado se comporta de forma muy diferente. El conjunto de Galicia finalizó la primera mitad del año con una contracción acumulada del 3,2 % interanual en el volumen de hipotecas sobre viviendas, firmando 1.418 operaciones en el mes de junio (un 7,26 % menos). A nivel nacional, por el contrario, la firma de hipotecas se disparó. En toda España se constituyeron 259.684 hipotecas residenciales hasta junio, casi un 7 % más que en 2025, marcando el mejor arranque semestral estatal desde el año 2008.