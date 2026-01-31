La caída de un eucalipto daña una casa en Barrocás

El viento provocó ayer la caída de un eucalipto de unos 30 metros de altura en la zona de Barrocás, el cual dañó parte del tejado de una vivienda, ubicada a escasos metros de la Plaza 500. Su propietario, Rafael Alonso, explicó ayer que lleva nueve años mandando escritos al Concello avisando de la cercanía de estos árboles a las casas, recibiendo caso omiso. “No pueden estar a menos de 50 metros de mi domicilio y están a 10 o 15”, señala.

Por ello, no le sorprendió el suceso ocurrido ayer. “Arrancó parte de mi tejado, donde enganchaba el cable de corriente, la fibra óptica la tengo colgada”, cuenta Alonso, quien ayer por la tarde aún no sabía los daños exactos causados en su vivienda.

Aunque no fue su caso, otros vecinos debido a la caída del eucalipto se quedaron sin luz, aunque ninguno resultó herido. Alonso se lamenta de que nadie haya buscado una solución en estos nueve años, en los que él mandó un escrito anualmente al Concello ante el miedo de que un día pase una desgracia por la cercanía de estos árboles. “Pueden caer y esmagar a mi hija y a mi nieto y eso no puede ser”, aseguró.