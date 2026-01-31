Heridos cuatro policías tras una persecución en Ribeira

PRODUCTOS CONTAMINANTES
SIN CÁRNET
Cuatro agentes de la Policía Nacional resultaron heridos durante una persecución, ocurrida esta madrugada de sábado, a un hombre en Ribeira (A Coruña), que comenzó la huída tras ser identificado y darle el alto.
El detenido no cuenta con permiso de conducción y su forma temeraria de conducir provocaron la persecución que terminó con los cuatro policías nacionales heridos.
Durante su persecución el detenido embistió a un vehículo policial lo que lo obligó a abandonar la vía y su posterior detención.
El hombre se encuentra en dependencias policiales y pasará a disposición judicial en las próximas horas.
