Heridos cuatro policías tras una persecución en Ribeira

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.

Cuatro agentes de la Policía Nacional resultaron heridos durante una persecución, ocurrida esta madrugada de sábado, a un hombre en Ribeira (A Coruña), que comenzó la huída tras ser identificado y darle el alto.

El detenido no cuenta con permiso de conducción y su forma temeraria de conducir provocaron la persecución que terminó con los cuatro policías nacionales heridos.

Durante su persecución el detenido embistió a un vehículo policial lo que lo obligó a abandonar la vía y su posterior detención.

El hombre se encuentra en dependencias policiales y pasará a disposición judicial en las próximas horas.