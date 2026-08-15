¿Sabe usted que las calles de Ourense se está llenando de una serie de carteles que tienen algo en común?

¿Sabe usted las calles de la ciudad se está llenando de una serie de carteles que tienen algo en común? ¿Que se buscan urgentemente trabajadores para la vendimia? ¿Que la campaña ya arrancó y en muchas zonas no tienen trabajadores para acometer la faena? ¿Que es de las vendimias que se recuerdan con más oferta? ¿Que los portales online están también repletos de anuncios buscando manos con urgencia?

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