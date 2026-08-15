¿Sabe usted que las calles de Ourense se está llenando de una serie de carteles que tienen algo en común?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, se buscan urgentemente trabajadores para la vendimia
¿Sabe usted las calles de la ciudad se está llenando de una serie de carteles que tienen algo en común? ¿Que se buscan urgentemente trabajadores para la vendimia? ¿Que la campaña ya arrancó y en muchas zonas no tienen trabajadores para acometer la faena? ¿Que es de las vendimias que se recuerdan con más oferta? ¿Que los portales online están también repletos de anuncios buscando manos con urgencia?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
VARIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Registradas 98 réplicas tras el terremoto de Granada, 13 de ellas sentidas por la población, una de magnitud 3,3
NIVEL NARANJA EN EL MIÑO
Alerta roja por calor este domingo en la montaña de Ourense
INCITACIÓN EN REDES
Marruecos detiene a más de 110 personas por intentar cruzar a Ceuta