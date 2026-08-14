La vendimia del eclipse puede ser la mayor de la historia de Ourense

La vendimia de 1811 se la conoce como “La vendimia del cometa”, por el Gran Cometa 1811, que fue visible a simple vista durante 260 días. Lejos de ser motivo de malos presagios, dio lugar a una de las mejores añadas y más cotizadas en los vinos europeos. Todavía se venden, a precios astronómicos, las pocas botellas que se conservan. El eclipse que acaba de cruzar Galicia también augura la mejor y mayor cosecha de la historia en nuestra comunidad. 81 millones de kilos de uvas extraordinariamente sanas. También pasará a la historia por ser la vendimia más precoz de todos los tiempos.

Casi todas las denominaciones de origen han comenzado a vendimiar, desde Rías Baixas a Valdeorras, pero no todas con la misma intensidad ni por los mismos motivos. En Rías Baixas se empezó a recoger la uva que será destinada a los espumosos. Por su doble fermentación requiere de uvas con menos grado y un punto más ácidas, razón por la que son las primeras en entrar en las bodegas. Ribeiro, Valdeorras y Ribeira Sacra en las parcelas más soleadas donde se cultiva godello. De momento Monterrei permanece a la espera, aunque también arrancará antes que en pasadas recolecciones.

81 millones de kilos

Aunque nadie quiere vender el pescado antes de capturarlo porque todo se puede torcer por el camino, una tormenta con granizo o cualquier otro fenómeno atmosférico adverso, la previsión es que sea la cosecha más abundante desde que se tienen datos en las denominaciones gallegas, superando a la que hasta ahora ostentaba el record, la de 2011, en la que se habían recogido 77,8 millones de kilos. La falta de lluvia a lo largo del verano ha impedido que la cifra de 81 millones que prevé la Xunta se elevase todavía más. El lado positivo es que la falta de ese plus de humedad en días cálidos redujo al mínimo la necesidad de aplicación de productos fitosanitarios, proporcionando unas uvas perfectamente sanas con mínima intervención química.

La buena noticia no ha sido acogida con igual satisfacción en todas partes. Esta vendimia viene precedida por cinco cosechas consecutivas en las que Galicia ha superado los 70 millones de kilos, desde los 73 millones de 2021 a los casi 75 del año pasado. La abundancia ha coincidido con momentos de recesión en los mercados de consumo, unas veces por las malas coyunturas internacionales (Ucrania, Irán, aranceles en EEUU) otras por la tendencia que parece consolidarse a una reducción en el consumo de vino per capita en nuestro país y en otros importantes mercados del mundo. La crisis del vino tinto es mundial. Pero al blanco empieza a costarle ganar cuota o incluso mantenerse.

Godello

Hasta ahora las que menos sufren son las denominaciones del interior: Ribeiro, Valdeorras, Monterrei y Ribeira Sacra, una vez superado el episodio de excedente de uva y vino tinto de la cosecha de 2024 en dicha región vinícola que comparten las provincias de Ourense y Lugo. La crisis parece que ahora apunta hacia Rías Baixas, donde hay bodegueros que ya han anunciado a los viticultores que no comprarán toda la uva que tienen en viñedo y se prevén precios todavía más bajos que en 2025, el año en el que por primera vez la albariño dejó de ser la uva mejor pagada de Galicia, siendo superada por la godello en Valdeorras y en algunas bodegas del Ribeiro. Este año, todo apunta a que los precios de la variedad godello estarán en la línea de la vendimia anterior e incluso que la treixadura se pagará mejor en el Ribeiro que el albariño en Rías Baixas. La razón se encuentra en los stocks de vino que existen todavía en las grandes bodegas tras una vendimia que el año pasado superó los 47,5 millones de kilos y que la que está a punto de comenzar ofrece en las más de cinco mil hectáreas de viñedo que se cultivan en esa DO casi cincuenta millones de kilos, lo que significa dos super cosechas seguidas.