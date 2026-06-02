La campaña de verano dejará 3.600 contratos de trabajo en Ourense

La campaña laboral de verano dejará cifras positivas en Ourense. Según las previsiones de las empresas de recursos humanos, la provincia experimentará un incremento del 13% en el volumen de contrataciones respecto al año anterior, lo que la sitúa como la demarcación gallega con el mayor ritmo de crecimiento porcentual para este periodo.

Los datos del último informe de Randstad indican que en Ourense se formalizarán 3.685 nuevos contratos durante la campaña estival. Aunque en términos absolutos el volumen es mucho menor que el de Pontevedra (20.690), A Coruña (20.400) o Lugo (5.540), su evolución relativa destaca al situarse por encima de la media de Galicia (+11,7%) y de la media nacional (+12,2%). En el conjunto de la comunidad autónoma se prevé alcanzar las 50.300 firmas, mientras que en España la cifra total rondará los 800.000 contratos estivales.

Sectores más activos

Las actividades ligadas al sector servicios serán el principal motor de empleo en la provincia. La hostelería y la restauración concentrarán prácticamente uno de cada dos puestos disponibles, impulsadas por el turismo de terrazas. En concreto, bares y cafeterías centrarán la mayor parte de estas nuevas altas. Asimismo, el comercio local -con el empuje de las rebajas- y las empresas de transporte y logística mantendrán una actividad muy intensa durante los próximos meses.

La contratación de verano se dividirá principalmente en dos perfiles muy definidos. El grupo mayoritario (55%) corresponde a profesionales mayores de 30 años que regresan a sus puestos mediante la reactivación de contratos fijos-discontinuos, una fórmula consolidada tras la reforma laboral. El segundo gran grupo (30%) lo componen jóvenes estudiantes menores de 30 años que buscan ingresos exclusivos durante sus vacaciones mediante contratos por horas, habitualmente de 30 semanales. El 15% restante de las vacantes lo completan jóvenes desempleados que buscan en la campaña estival una oportunidad de inserción estable. Esta realidad de mercado obliga a las empresas a anticipar sus procesos de selección.