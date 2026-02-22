Cariño e información expresados en postales

Esta es una colección de 1.393 postales escritas y enviadas entre los años 1902 y 1959, dirigidas al coleccionista que no es otro que el gran Ben-Cho-Sey. Colecciones de postales hay muchas, de temas variados y mucho más extensas que esta, que tiene la particularidad de que todas fueron escritas al coleccionista o algún miembro de su familia y en ellas se revela parte de una historia personal, la del ourensano José Ramón Fernández Ojea. Solo tenía 6 años, en 1902, cuando recibe la primera postal.

El tío José María, que residía en París, le comunica la visita oficial a Francia del joven Rey Alfonso XIII. | La Región

“ En el coleccionismo no es tanto el valor de los objetos lo que cuenta como su cantidad y la posibilidad de que esta crezca. La multiplicación produce una especie de éxtasis. Coleccionar antigüedades u objetos de época significa cancelar el espacio temporal, cristalizar una época mítica” — Cristina Morozzi - Periodista y crítica de arte

La publica la editorial “Calleja” para celebrar la coronación del rey Alfonso XIII. Tres años después, su tío José le escribe desde París celebrando también el viaje que a esa ciudad hacia el mismo rey, y es el mismo tío José quien le envía una postal felicitándolo por un premio que le dan en una velada sobre el tema del Quijote en la que participa el joven de solo 9 años. Tío José, sus hermanos Elisa, Teresa y Pío, su padre y su primo Antonio son los remitentes de estas tarjetas escritas con afecto y cariño.

Con esta postal, la editorial “Calleja” comunicaba a sus clientes la coronación del rey Alfonso XIII el 17 de mayo de 1902. | La Región

Una familia que, teniendo en cuenta la época, viajó bastante, ya que algunas están enviadas desde París, Austria, Estados Unidos, Santiago, Vigo y Barcelona y el Norte de África.

Muchas las escribe el primo Antonio quien, por lo que escribe, se deduce que viaja mucho por su profesión. De las pocas enviadas por alguien ajeno a la familia, está la firmada por el director de cine ourensano Carlos Velo, quien desde La Habana le envía una foto de la plaza en la que se encuentra la catedral de esa ciudad. Otra la envía el ourensano Carlos Guitián Fábrega, estudiante de medicina en Madrid.

Hermosa postal de 1935 con fotografía coloreada del puente que cruza el mar entre San Petesburgo y Tampa considerado el segundo más largo del mundo, con seis millas de longitud y al que Ben-Cho-Sey considera en el texto que envía a sus hermanos una “maravilla de ingeniería”. | La Región

Es el año 1959, Ben-Cho- Sey ya reside en Madrid y Velo le cuenta que está en Cuba tratando de Distribuir la hermosa revista gallega “Vieiros” que un grupo de gallegos editaban en México. Pero, sin duda, las más curiosas son las 36 que muestran las instalaciones y las actividades que la Sección Femenina tenía en un campamento en Gallarta. Esta colección se conserva entre los papeles de la Biblioteca del coleccionista depositada en la Biblioteca de la Diputación.