¿Sabe usted que las casualidades suelen desenterrar anécdotas del pasado?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, anécdotas familiares de Carlos Casares
¿Sabe usted que las casualidades suelen desenterrar anécdotas del pasado? ¿Que Xabier Casares, médico, político y hermano de Carlos Casares, presidió el acto de entrega del premio que lleva el nombre de su hermano? ¿Que allí relató el profundo cariño que todavía guarda a la villa que le vio nacer? ¿Y que confesó haber sido bautizado en la misma parroquia en la que se entregó el premio?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
"QUERO SER INVESTIGADORA"
Podcast | Fóra dos laboratorios da UVigo tamén hai investigadoras sen bata
HORIZONTE DE INCERTIDUMBRE
Ourensanos con plaza en Justicia siguen sin tomar posesión del cargo
184 CASOS POR CADA 100.000 HABITANTES
Ourense, a la cabeza española en prevalencia de casos de esclerosis múltiple
Lo último