¿Sabe usted que las casualidades suelen desenterrar anécdotas del pasado? ¿Que Xabier Casares, médico, político y hermano de Carlos Casares, presidió el acto de entrega del premio que lleva el nombre de su hermano? ¿Que allí relató el profundo cariño que todavía guarda a la villa que le vio nacer? ¿Y que confesó haber sido bautizado en la misma parroquia en la que se entregó el premio?

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