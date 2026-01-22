Las protestas del sector primario cercan la Praza Carlos Casares de Xinzo con tractores

LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 23 de enero
UNA DECENA
Las protestas del sector primario continuan en la capital antelana. Hoy a la tarde, los tractores estacionados en Xinzo de Limia han cambiado su ubicación, colapsando las calles aledañas a la Praza Carlos Casares, enclave donde se celebra el Petardazo y que este sábado acogera a miles de personas.
La calle Curros Enríquez y Cruceiro se encuentra abarradotadas por una decena de tractores, cercando tanto el Concello de Xinzo y el reloj que cuenta las horas para el inicio del Entroido.
Así, las protestas de agricultores y ganaderos continuan dejando huella en la provincia, después de más de 20 días de su inicio.
