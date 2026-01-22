Las protestas del sector primario cercan la Praza Carlos Casares de Xinzo con tractores

Las protestas del sector primario continuan en la capital antelana. Hoy a la tarde, los tractores estacionados en Xinzo de Limia han cambiado su ubicación, colapsando las calles aledañas a la Praza Carlos Casares, enclave donde se celebra el Petardazo y que este sábado acogera a miles de personas.

La calle Curros Enríquez y Cruceiro se encuentra abarradotadas por una decena de tractores, cercando tanto el Concello de Xinzo y el reloj que cuenta las horas para el inicio del Entroido.

Así, las protestas de agricultores y ganaderos continuan dejando huella en la provincia, después de más de 20 días de su inicio.