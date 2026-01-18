La caza se abre a los jóvenes de Ourense para asegurar su continuidad

En la última década, el número de jóvenes menores de 30 años registrados en la Federación Gallega de Caza por la provincia de Ourense se ha visto reducido a prácticamente la mitad, pasando de los 159 del año 2015 a los 95 que se contabilizaban en el año 2024 -los últimos registrados-. Excepto un repunte producido en 2018, donde se alcanzaron los 163 jóvenes registrados cuando el año anterior había computados 151, la caída a partir de ese año ha sido constante.

Ante esta realidad, desde la Federación Gallega de Caza se han puesto en marcha diversas iniciativas, la más destacada de ellas la creación del colectivo Xuventudes pola Caza, puesto en marcha en 2016, y bajo cuyo paraguas se han promovido iniciativas como la de dar a conocer la actividad cinegética en las aulas (2022) o el curso de iniciación al tiro para los jóvenes (2024).

Según recuerdan desde la Federación, “en el año 2023 creamos la iniciativa PRO 6-15, para impulsar actividades y competiciones en las que no se utilicen armas de fuego, dirigidas a menores entre 6 y 15 años”.

Explican desde la Federación Gallega que “las personas de esta edad obtienen su licencia federativa de caza (y por tanto el seguro de accidentes) de manera gratuita, y así pueden participar en competiciones como Rastro de jabalí, Agility o Arco”.

El objetivo es romper la tendencia a la baja de jóvenes cazadores que se viene viviendo a nivel de toda Galicia y también en Ourense, aunque, curiosamente, los datos reflejan que hay un incremento tanto de cazadores como de licencias en los últimos dos años registrados (los 6.954 cazadores registrados en Ourense en 2023 pasan a ser 8.054 en 2024, y las licencias pasan de 1.757 a 1.787). Atraer al segmento de población joven es la asignatura pendiente.