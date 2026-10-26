¿Sabe usted que en A Chavasqueira están como sardinas en lata?

¿Sabe usted que otro fin de semana más los turistas llegarion para darse un baño en las aguas calientes de la city y pocas opciones tienen? ¿Que este domingo volvieron a llenarse de gente las pozas públicas de A Chavasqueira, entre quejas de muchos por la falta de alternativas? ¿Que si el resto estuviesen abiertas otras, como las del Muíño, y más de la mitad que hay cerradas en Outariz, otro gallo cantaría?