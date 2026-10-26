¿Sabe usted que en A Chavasqueira están como sardinas en lata?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, no hay termas para tanto turista
¿Sabe usted que otro fin de semana más los turistas llegarion para darse un baño en las aguas calientes de la city y pocas opciones tienen? ¿Que este domingo volvieron a llenarse de gente las pozas públicas de A Chavasqueira, entre quejas de muchos por la falta de alternativas? ¿Que si el resto estuviesen abiertas otras, como las del Muíño, y más de la mitad que hay cerradas en Outariz, otro gallo cantaría?
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