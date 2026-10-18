Termas en Ourense: cuáles están abiertas y qué se sabe de los próximos cierres

Viajar a Ourense con la idea de disfrutar de un baño termal y encontrarse las pozas cerradas puede trastocar el plan de una escapada. Para quienes llegan atraídos por las aguas de la ciudad, no siempre resulta sencillo saber dónde pueden bañarse: las instalaciones gratuitas y las de pago tienen distintos horarios y calendarios, y compartir nombre puede añadir confusión.

Antes de preparar el bañador, conviene comprobar cuáles están abiertas.

Qué termas de Ourense están abiertas

El parte oficial de Turismo de Ourense mantiene abiertas las pozas gratuitas de A Chavasqueira y Burga de Canedo, esta última de forma parcial. Su horario publicado es de 10:00 a 19:00 horas todos los días. El documento no concreta cuántos vasos están disponibles en Canedo.

También figuran abiertos los recintos de pago de A Chavasqueira y Outariz, independientes de las pozas gratuitas.

Esta información refleja el último estado oficial publicado, no una inspección presencial realizada el 18 de octubre.

Qué termas de Ourense están cerradas

Las instalaciones que aparecen cerradas en el parte municipal son Muíño da Veiga, las pozas gratuitas de Outariz y la piscina termal de As Burgas.

El documento no ofrece fechas de reapertura para estos espacios. Tampoco debe interpretarse la apertura parcial de Burga de Canedo como disponibilidad de todas las pozas de la zona de Outariz.

Cuándo cerrarán las pozas gratuitas de A Chavasqueira

El 30 de octubre es la fecha que apareció en una información de La Región publicada el 23 de septiembre. El diario recogía las declaraciones del presidente de Amigos das Termas, Enrique Camoeiras, quien señalaba que A Chavasqueira seguiría abierta hasta ese día.

La fecha no figura en el parte municipal consultado, que mantiene las pozas gratuitas entre los espacios abiertos. Por ello, no puede presentarse como un cierre ratificado mediante un aviso oficial actualizado.

La misma noticia recogía la petición del colectivo de ampliar la temporada y recordaba que en 2025 se había prolongado la apertura hasta mediados de noviembre. Ese antecedente no garantiza una prórroga en 2026.

Muíño da Veiga ya figura cerrado

Muíño da Veiga aparece entre las zonas cerradas en la información del Concello. Su final de temporada había suscitado críticas antes de octubre. Amigos das Termas cuestionaba la previsión de clausurarlo el 30 de septiembre, al señalar que los pliegos del servicio contemplaban funcionamiento de abril a octubre.

El colectivo reclamaba mantener el baño mientras lo permitiera el nivel del Miño. La petición debe diferenciarse del calendario efectivo: el último parte municipal ya incluye Muíño da Veiga entre los espacios sin servicio.

¿Cerrarán A Chavasqueira y Muíño da Veiga durante todo el invierno?

La Región informó el 1 de septiembre de que el contrato de supervisión aprobado en agosto contemplaba actividad de abril a octubre para A Chavasqueira y Muíño da Veiga. El esquema dejaría ambos espacios fuera de servicio de noviembre a marzo.

Se trata del calendario contractual. No equivale a un anuncio actualizado con las fechas definitivas de cierre y reapertura de cada instalación.

Outariz de pago confirma que está abierto: horario y precio

El establecimiento termal de Outariz anuncia directamente que la instalación está abierta y publica un horario específico para octubre de 2026.

Los lunes, miércoles y jueves abre de 10:00 a 23:00 horas. Los viernes funciona de 10:00 a 1:00 de la madrugada; los sábados, de 9:00 a 1:00; y los domingos, de 9:00 a 23:00. Los martes permanece cerrado. El baño termina media hora antes del cierre del recinto.

La entrada anunciada es de 6,95 euros por persona para dos horas, incluido el tiempo de vestuario. El establecimiento indica que no se reserva la entrada y que, si se completa el aforo, se habilita una lista de espera.

También señala el aparcamiento de Reza, al otro lado del río, como estacionamiento disponible.

¿Está abierta la piscina termal de As Burgas?

La piscina de As Burgas figura cerrada en el último parte municipal, que no incorpora una fecha de reapertura.

Conviene distinguir la piscina de baño de las fuentes y del entorno monumental: visitar este enclave del casco histórico no implica que se pueda utilizar su piscina termal.

Estado de las termas

Comprueba aquí si están abiertas o cerradas.