El CHUO gana seis plazas MIR, Ourense llegará a las 57 el año que viene

La carrera por una plaza MIR vuelve a ponerse en marcha. Ourense ampliará su oferta hasta los 57 puestos médicos de formación especializada el próximo año, seis más que en el último proceso. El incremento será, proporcionalmente, el mayor de Galicia y se concentra además en especialidades hospitalarias, con aumentos en cinco especialidades diferentes.

Según la convocatoria oficial publicada por el Ministerio de Sanidad en el Boletín Oficial del Estado, Medicina de Urgencias y Emergencias pasa de una a tres plazas, mientras que Medicina Intensiva aumenta de una a dos y Radiodiagnóstico, de dos a tres. Neurología y Endocrinología y Nutrición, que no ofertaron plaza en la convocatoria inmediatamente anterior, dispondrán ahora de una cada una. El resto de especialidades mantiene su dotación.

Pese al crecimiento de las especialidades hospitalarias, Medicina Familiar y Comunitaria seguirá siendo con mucha diferencia la mayor cantera de residentes de Ourense, con 21 plazas. La cifra se mantiene respecto al proceso anterior y vuelve a plantear el reto de cubrirlas todas. Este año fue precisamente la especialidad que más tardó en completar su oferta. Mientras buena parte de los puestos hospitalarios ya habían sido escogidos, todavía acumulaba veinte vacantes y no completó sus plazas hasta la última jornada del proceso de adjudicación.

Por detrás de Familia aparecen con tres plazas Anestesiología y Reanimación, Pediatría, Psiquiatría, Radiodiagnóstico y Urgencias. Medicina Interna e Intensiva dispondrán de dos cada una, mientras que el resto de especialidades ofertará una plaza.

El crecimiento sitúa a Ourense como la provincia gallega que más aumenta su oferta en términos porcentuales. Gana un 11,8%, frente a incrementos más moderados en A Coruña, Pontevedra y Lugo. Las dos provincias atlánticas siguen concentrando, con diferencia, el mayor volumen de plazas y también son las que más puestos añaden en términos absolutos, pero ninguna crece tanto proporcionalmente como Ourense. Galicia alcanza en conjunto las 564 plazas MIR, frente a las 525 de la convocatoria precedente.

El aumento ourensano se produce dentro de un proceso que también bate cifras en el conjunto de España. Sanidad oferta 9.676 plazas MIR para 2027, alrededor de un 4% más que en el proceso anterior y la mayor cifra convocada de la historia. Medicina Familiar y Comunitaria vuelve a concentrar el mayor número de puestos en el conjunto del país.

Los aspirantes todavía tendrán que superar el examen antes de poder acceder a uno de estos puestos. El plazo para presentar solicitudes se abrirá el 1 de septiembre y permanecerá activo casi dos semanas hasta el día 14, mientras que la prueba se celebrará el 23 de enero de 2027. Será entonces cuando comience el camino que meses después desembocará en la elección de especialidad y destino.

Urgencias amplia cantera pese a la falta de médicos

Urgencias será la especialidad que más crezca dentro de la nueva oferta MIR de Ourense. El servicio pasará de una a tres plazas de formación, un aumento que llega mientras continúa arrastrando uno de los principales problemas de personal del CHUO. La plantilla teórica ronda los 50 facultativos, pero actualmente apenas están cubiertos alrededor de la mitad de los puestos.

La situación llevó este año a declarar las Urgencias del hospital como puesto de difícil cobertura y la Xunta prepara además un concurso de méritos para incorporar 25 médicos especialistas. La convocatoria permitirá acceder a las plazas sin oposición y premiará especialmente la experiencia previa en las Urgencias del CHUO.

Su resolución, sin embargo, no está prevista hasta el primer semestre de 2027, por lo que el problema de efectivos seguirá dependiendo mientras tanto de medidas provisionales y profesionales desplazados desde otras áreas sanitarias.

Estas tres plazas MIR ofrecen una vía de refuerzo a más largo plazo, aunque no funcionen como un parche en lo inmediato. Medicina de Urgencias y Emergencias es todavía una especialidad muy reciente y esta será apenas su segunda convocatoria con residentes propios.

Enfermería mantiene su oferta de residentes

La oferta para enfermería especializada se mantendrá sin cambios en Ourense durante la próxima convocatoria. La provincia volverá a disponer de 12 plazas EIR, exactamente las mismas que en el proceso anterior, repartidas entre cuatro especialidades diferentes.

Enfermería Familiar y Comunitaria seguirá concentrando la mayor parte de los puestos, con cinco plazas. Salud Mental contará con tres, mientras que Enfermería Obstétrico-Ginecológica y Enfermería Pediátrica dispondrán de dos cada una. La distribución repite así la del proceso de este año, sin aumentos ni recortes de ningún tipo.

La convocatoria también reserva puestos para especialidade de otras titulaciones sanitarias. Ourense contará con dos plazas para farmacéuticos internos residentes (FIR), una en Farmacia Hospitalaria y otra en Microbiología y Parasitología, además de una para químicos internos residentes (QIR) en Análisis Clínicos.

Por el contrario, la provincia vuelve a quedarse sin ninguna plaza para biólogos internos residentes (BIR), al igual que ocurrió en la convocatoria anterior. En el conjunto de Galicia se ofertan tres puestos BIR, repartidos entre Santiago y Pontevedra, y cuatro QIR.