Los mires de Ourense se despiden entre ofertas para retener talento

El Área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras celebró este martes la despedida de los 32 nuevos especialistas que concluyen este mes su formación mir, pir y fir en los distintos centros del área sanitaria. El acto reunió a residentes, tutores y responsables docentes en una jornada marcada por el cierre de una etapa.

La promoción está integrada por veinte especialistas hospitalarios y doce de Medicina Familiar y Comunitaria, a los que se sumarán en julio otros cuatro facultativos de especialidades de cinco años de duración. La gerencia confirmó además que ya se ha contactado con todos ellos para ofrecer contratos de continuidad o interinidades en aquellos servicios con vacantes.

De esta manera, muchos de los residentes continuarán ahora su carrera profesional en el área sanitaria. Es el caso de Antonio Rodríguez, especialista en Medicina de Familia y natural de Ourense, que definió la residencia como “años duros, de aprendizaje” en los que “maduras y te enfrentas a cosas a las que antes no eras capaz”. Tras finalizar su formación, seguirá trabajando en el centro de salud de A Ponte, lugar donde se formó.

También continuará en Ourense Enrique Mangut, residente de Radiodiagnóstico procedente de Badajoz, que destacó el “ambiente súper familiar” del hospital y la sensación de sentirse “muy acompañado” durante estos últimos años.

Por su parte, la anestesista Leticia Álvarez reivindicó el papel de los pequeños núcleos antes de incorporarse al hospital comarcal de Valdeorras. “Al contrario de lo que la gente piensa, en los hospitales pequeños también te formas”, defendió. “Nadie quiere ir, pero yo sí”, añadió sobre su incorporación a una zona de difícil cobertura.

El final de la adjudicación de plazas

La adjudicación de plazas mir llega este miércoles a su último día con Medicina Familiar y Comunitaria concentrando de nuevo las vacantes todavía pendientes de elegir en el área sanitaria de Ourense. A falta del cierre definitivo del proceso, todavía quedan sin cubrir doce de las veintiún plazas ofertadas inicialmente en esta especialidad, la más difícil de completar cada año. Esta situacion es habitual y generalizada en todos los hospitales del Estado.

El proceso sí dejó una rápida cobertura en varias especialidades hospitalarias muy demandadas. Especialidades como Dermatología, Ginecología, Traumatología u Oftalmología agotaron sus plazas en los primeros momentos del proceso de adjudicación dentro del área sanitaria ourensana.