Cientos de ourensanos afrontan el examen MIR en una convocatoria accidentada

Cuenta atrás para el MIR. Cientos de jóvenes ourensanos se desplazarán mañana a Santiago de Compostela para enfrentarse a este examen, una de las pruebas más importantes y exigentes del sistema sanitario español y que definirá sus carreras. Allí se reunirán 1.930 gallegos, de los 35.503 aspirantes a nivel estatal. Su objetivo será comseguir una de las plazas de Formación Sanitaria Especializada que dan acceso a la residencia médica. Sin embargo, la preparación de este año ha estado marcada por la incertidumbre, los errores administrativos y el malestar generalizado.

En una convocatoria que muchos consideran atípica, los aspirantes han tenido que enfrentarse no solo al temario y la presión académica, sino también a una gestión del Ministerio de Sanidad muy criticada. La publicación tardía de las listas definitivas de admitidos, a solo nueve días del examen, y las irregularidades en la valoración de méritos académicos de muchos aspirantes, han obligado a muchos de ellos a presentar reclamaciones contrarreloj.

La presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Ourense, Pilar Garzón, califica la situación con preocupación. “La convocatoria MIR de este año se va a celebrar con mucha polémica e incertidumbre que no se había tenido nunca hasta ahora”. Señala que el momento en que se han producido estos fallos ha agravado su impacto. “El baremo erróneo de muchos aspirantes en las listas preliminares ha obligado con poco tiempo a que muchos alumnos tengan que realizar recursos y trámites administrativos en un momento crítico previo a la oposición”, explica.

Garzón recuerda además que el sistema MIR se caracteriza por su competitividad, y que pequeñas variaciones en la puntuación pueden tener grandes consecuencias en el futuro profesional de los médicos que se presentan: “En un examen en el que la oscilación de un solo puesto puede hacer que no alcances la especialidad deseada, genera una situación de tensión y frustración”, lamenta. “ Va a suponer un detrimento en la sanidad pública”, añade

Además, lanza una crítica directa a la gestión del proceso por parte del Ministerio: “Su mala gestión en este tema es solo una gota más en lo que todos estamos viendo como una destrucción progresiva del sistema MIR tan elogiado”. Es más, advierte que esta situación compromete la credibilidad del modelo: “Creemos que este baile de listas solo contribuye a generar descrédito”.

Mañana, los aspirantes ourensanos se presentarán al examen con meses de preparación a sus espaldas y la vocación intacta, pese a las dificultades en una prueba que, después de todos sus esfuerzos, puede definir su carrera profesional.