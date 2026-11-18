El mercado inmobiliario ourensano ha dado un giro brusco cuando parecía encaminado a otro año de máximos. La provincia cerró septiembre con 213 compraventas de viviendas, frente a las 282 del mismo mes de 2025, una caída del 24,5%, la más pronunciada de los últimos dos años y medio. Las 69 operaciones perdidas han bastado para borrar el crecimiento acumulado hasta agosto, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre enero y agosto se habían registrado 1.892 ventas, 43 más que un año antes (+2,3%). Ourense era entonces la única provincia gallega en positivo y aspiraba a superar el récord de 2025, que ya había sido el mejor año para el mercado inmobiliario provincial desde el estallido de la burbuja. Ahora, el balance de los nueve primeros meses se queda en 2.105 compraventas, 26 menos que las 2.131 del ejercicio anterior (-1,2%). Pese al retroceso, sigue siendo el tercer mejor acumulado desde 2009, únicamente por detrás de 2025 y 2010.

El frenazo se ha dejado notar más en Ourense que en el resto de Galicia. A Coruña perdió un 11,6% de operaciones y Pontevedra un 8,5%, mientras Lugo registró un ligero aumento del 0,3%. El descenso gallego fue del 10,6%, inferior al 13,4% de España. Ourense se sitúa así como la séptima provincia española donde más se redujeron las compraventas, detrás de Álava, Huesca, Sevilla, Soria, Toledo y Bizkaia.

La caída afectó tanto a las viviendas nuevas, cuyas ventas pasaron de 72 a 48 (-33,3%), como a las usadas, de 210 a 165 (-21,4%). El balance anual, sin embargo, es distinto. Entre enero y septiembre se vendieron 1.638 inmuebles de segunda mano, un 0,3% más, mientras las 467 viviendas nuevas representan un descenso del 6,2%.

Precios y financiación

El retroceso de septiembre se enmarca en una desaceleración generalizada del mercado nacional, aunque Ourense presenta una evolución anual menos negativa. Lugo acumula un descenso del 0,7%, Pontevedra del 3,6% y A Coruña del 5,8%. Galicia suma 19.027 operaciones, un 4% menos, frente a las 512.748 de España, donde la caída alcanza el 3,6%.

El enfriamiento coincide con un contexto de financiación más cara. El interés medio de las nuevas hipotecas españolas alcanzó el 3,08% en agosto, frente al 2,88% de un año antes, según el INE. En Ourense, hasta agosto se formalizaron 964 hipotecas sobre viviendas, un 4,5% menos, aunque el capital prestado creció cerca del 7%, hasta 108,5 millones.

La caída de las ventas coincide también con el encarecimiento de la vivienda usada, que concentra casi ocho de cada diez operaciones en Ourense. Según los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, el precio medio de estos inmuebles alcanzó los 1.112 euros por metro cuadrado en los últimos doce meses, un 7,3% más que en el periodo anterior. Esta subida, unida al encarecimiento de la financiación hipotecaria, añade dificultades para acceder a una vivienda en propiedad y podría estar contribuyendo a la moderación de las ventas.