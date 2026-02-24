La compraventa de vivienda en Ourense alcanza el nivel más alto desde la burbuja

El mercado inmobiliario de Ourense atraviesa un momento dulce en lo que a transacciones inmobiliarias se refiere. Según los datos de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad, la compraventa de viviendas en la provincia cerró el ejercicio con un total de 2.876 operaciones, la cifra más alta desde el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Puede parecer contradictorio que en plena escalada del precio de la vivienda -el metro cuadrado se encareció un 10% en el último año hasta los 1.063 euros- se batan récords de operaciones en el territorio ourensano, pero la clave reside en una oferta incapaz de absorber una demanda desbordada. Esta presión constante empuja al mercado a seguir cerrando transacciones incluso con valor al alza, impulsadas por un crecimiento en el número de hogares y un renovado interés de inversores extranjeros. El fenómeno se agrava por un mercado del alquiler con rentas ya inasumibles, lo que deja a muchos inquilinos sin más salida que intentar acceder a la propiedad si logran reunir el capital para la entrada, aprovechando que el entorno hipotecario actual ha suavizado sus condiciones respecto a periodos más restrictivos.

La provincia ha vivido el año con el mejor comportamiento del mercado inmobiliario desde 2008, alcanzando un volumen de actividad inédito en los últimos 17 años. De las 2.876 transacciones de compraventa registradas en Ourense durante 2025, el 54,24%, lo que supone un total de 1.560 viviendas, se pagaron mediante la constitución de una hipoteca. Esto implica que algo más de la mitad de los compradores contrajeron una deuda con el banco, mientras que las 1.316 viviendas restantes se pagaron íntegramente al contado. Es decir, prácticamente el 45,76% de las adquisiciones se formalizaron sin necesidad de financiación bancaria, recurriendo directamente al ahorro acumulado o a la liquidez de los inversores.

El mercado inmobiliario de Ourense se inclinó de forma masiva hacia la vivienda usada, que representó el 77,1% de la actividad total con 2.218 compraventas. Por el contrario, la vivienda nueva tuvo un papel mucho más discreto, sumando solo 658 ventas, lo que supone apenas el 22,9% del mercado provincial. Esta desproporción refleja la actual escasez de nuevas promociones frente a un stock de segunda mano que es el que realmente está absorbiendo la fuerte demanda en el mercado ourensano.

Ourense cerró el año 2025 con un incremento de las transacciones inmobiliarias del 23% respecto al ejercicio anterior. Con este resultado, el territorio ourensano se posiciona como la provincia gallega con mayor crecimiento porcentual y la sexta en el ranking nacional. La evolución de las ventas en la provincia supera el promedio de Galicia, que creció un 14,2%, y el de España, donde el aumento se situó en el 11,5%.