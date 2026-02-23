❌✅ Encuesta | Ante el alto precio de la vivienda en la ciudad, ¿has pensado en fijar tu residencia en una zona rural?

El 71% de los jóvenes españoles entre los 18 y 24 años están interesados en comprar o alquilar una vivienda en una zona rural

Ante los problemas económicos que enfrenta la sociedad española actual, se alza un tema que se posiciona como uno de los más debatidos y al que más importancia se le achaca, que es la vivienda, tanto el alquiler como la compra. De acuerdo con la plataforma Idealista, a finales de 2025, comprar una vivienda en una zona urbana era un 99% más caro que comprarla en una zona rural.

Una encuesta del 2025 de la plataforma Fotocasa Research revela que el 71% de los jóvenes españoles interesados en comprar o alquilar vivienda expresan preferencia por vivir en zonas rurales, impulsada por el menor coste de la vivienda y mejorar la calidad de vida. El rango de edad de estos jóvenes está entre los 18 y 24 años.

¿Y tú? ¿Has pensado en fijar tu residencia en una zona rural?