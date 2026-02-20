Condenada tras provocar un accidente en Ourense cuando iba drogada

La jueza del Penal 1 condenó una conductora por provocar un accidente tras la ingesta de alcohol y cocaína. La sentencia le impone seis meses multa (cuatro euros al día) y un año y un día de privación del carné de conducir. El accidente ocurrió el 24 de mayo de 2021, cuando la inculpada debido a sus inadecuadas condiciones psicofísicas invadió el carril contrario. Esta maniobra provocó que colisionara con su parte frontal izquierda contra el lateral de un vehículo Renault que circulaba correctamente en sentido Allariz centro con dos ocupantes.

Tras el impacto, agentes de la Guardia Civil sometieron a la responsable a las pruebas de detección. Arrojó resultados de 0,51 y 0,46 miligramos por litro de aire espirado en las dos pruebas realizadas. El test salival resultó positivo en cocaína. Según la Fiscalía Provincial de Ourense, el consumo de estas sustancias mermaba significativamente sus facultades de atención y reacción. Los agentes dejaron constancia de evidentes síntomas de su estado, tales como habla pastosa, incoherencias, fuerte olor a alcohol, oscilaciones al mantener la verticalidad, caída de objetos de las manos y pupilas dilatadas.

Las dos ocupantes del vehículo afectado sufrieron lesiones, si bien decidieron renunciar a ser examinadas por el forense y a la indemnización correspondiente. Los propietarios del vehículo Renault ya habían sido indemnizados por los daños materiales.