Susto en la N-525 a su paso por Xinzo por un fuerte choque entre dos vehículos

Uno de los coches implicados en el impacto

Pasadas las 16:00 horas de este jueves dos vehículos impactaron en la N-525 a su paso por Xinzo. Fue en la intersección con la avenida de Portugal, a la salida de la villa dirección Madrid.

No resultó herido ninguno de los implicados y uno de los vehículos apenas sufrió daños. El otro tuvo que ser retirado con grúa. Este contratiempo supuso grandes retenciones a primera hora de la tarde en la capital antelana, que sigue soportando el peso del tráfico desviado de la A-52.

Momento en el que la grúa retiraba uno de los vehículos

La policía local coordinaba el tráfico mientras se producían los trabajos de retirada. A esta hora, la circulación ya está normalizada.