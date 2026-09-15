Condenado en Ourense por consultar 177 veces el historial clínico de su mujer

José Manuel R.V. fue condenado este lunes en la Plaza 1 de la Sección Penal de Ourense por consultar en numerosas ocasiones el historial clínico de su mujer y por cotillear su correo. Los hechos se remontan a mediados del mes de noviembre de 2023. En solo 11 días, el encausado accedió hasta en 177 ocasiones a la aplicación “Sergas Móbil” con el objetivo de conocer los datos sobre la salud de su pareja.

Para ello, se valió del teléfono del que era usuario en ese momento. No solo eso, también usó el terminal para acceder sin conocimiento ni consentimiento de su mujer a su cuenta de correo electrónico el 7, el 12 y el 20 de noviembre de 2022 con la intención de conocer la información que contenía.

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Estos hechos llegaron ayer a la Plaza 1 de la Sección Penal en forma de audiencia preliminar, la cual se resolvió en pocos minutos. En ella, las partes llegaron a un acuerdo que permitió que José Manuel R.V. admitiese los hechos que se le imputaban y viese así reducida la condena -la Fiscalía solicitaba para él tres años de prisión-.

Finalmente, la confesión derivó en una pena de un año de prisión y el pago de una multa de doce meses a razón de tres euros diarios, lo que se traduce en 1.080 euros. Sin embargo, no entrará a la cárcel a cumplir la condena. Al ser delincuente primario -no tiene antecedentes- queda suspendida con la condición de que no vuelva a delinquir en los próximos dos años.