Dos condenados en media hora por usar tarjetas ajenas para pagar en estancos en Ourense

Dos hombres fueron condenados en poco más de media hora este miércoles en la Plaza 2 de la Sección Penal por utilizar tarjetas que no eran suyas para comprar en estancos. Sin embargo, solo en uno de los dos casos se pudo constatar que se produjo un hurto previo.

El primer asunto que llegó a juicio estuvo protagonizado por José Lucas O.C., quien admitió que en junio de 2024 acudió a un estanco de la ciudad y realizó una compra de 46,50 euros. Solo 11 minutos después fue a otro establecimiento idéntico, en este caso de la calle Juan XXIII y gastó 93 euros. Ese dinero no salió de su bolsillo, sino de la tarjeta de otro hombre.

Sin embargo, no se pudo demostrar cómo José Lucas O.C. se apoderó de la tarjeta, por lo que fue condenado únicamente por un delito de estafa a la pena de seis meses de prisión.

El 5 de diciembre de 2023, siete meses antes, Marcos B.G. también usó una tarjeta ajena para pagar en un estanco, pero no tuvo éxito en su objetivo, ya que la operación, valorada en 47,50 euros, le fue denegada. Respecto a él, sí que se constató cómo se hizo con la tarjeta.

La cogió el día anterior de un coche aparcado en la avenida de Zamora, llevándose también dos carteras y un móvil. En su caso, fue condenado por un delito leve de hurto a una multa de 150 euros y por una tentativa de estafa a tres meses de prisión, quedando la pena de cárcel suspendida siempre que no delinca en dos años y realice 20 días de trabajos comunitarios.